Başkan Mustafa İlmek Canlı Yayında..! Tv Kayseri izle canlı yayın

İncesu belediye başkanı Mustafa İlmek canlı yayında tv kayseri de..İyi partiden istifa edip AK partiye geçen Mustafa İlmek Kimdir,tv kayseri canlı izle 24 ocak cuma

SAAT: 21,00

TARİH: 24,01,2020

TV KAYSERİ VE ERCİYES ORTAK YAYINI MUSTAFA İLMEK CANLI YAYIN KONUĞU

İyi partiden meclis üyeleri ile birlikte istifa edip Ak partiye geçen Mustafa İlmek Erciyes ve Tv Kayseri canlı yayın konuğu olacak..24 ocak Cuma akşamı saat 21,00 da başlayacak yayına tüm Kayseri'nin yoğun ilgisi var..İncesu belediyesi başkanı Mustafa İlmek'in canlı yayında neler söyleyeceği şimdiden sosyal medyada merak konusu oldu..

Birçok insan sosyal medya da Mustafa İlmek'in canlı yayın konuğu olacağı haber kanalının yayınını beklemeye başladı.Ayrıca çok ciddi şekilde ilgili haberin paylaşımı söz konusu..

SADECE İNCESU'LU DEĞİL TÜM KAYSERİ MUSTAFA İLMEK'İ DİKKATLE TAKİP EDİYOR

Halkın hemen hemen %90'ının koyu Ak partili ve Mhp'li olduğu bir ilçede oyların %50'sinden fazlasını alarak büyük bir heyecan yaratarak İncesu belediye başkanlığını kazanan Mustafa İlmek,Ak partinin hemen ilgisini çekti.Süren görüşmeler sonucunda Ak partiye transfer olan İlmek, her şey İncesu için dedi ve tekrar halkının ve seçmeninin beğenisini kazandı.Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen günlerde rozetini taktığı Mustafa İlmek'i sadece İncesulu hemşehrilerimiz değil, tüm Kayseri takip ediyor.

Başarısının sırrı ,halkla birebir iletişim halinde olmak, güler yüzlülük, herkesin işine ciddi şekilde özen göstermek,çalışkan,zeki ve dinamik bir yapıya sahip olması herkes tarafından bilinen bir gerçek.Kayseri'li hemşehrilerimiz bugün ilgili ortak yayını takip ederek başkan İlmek'in projelerinden haberdar olmak istiyor.

Mustafa İlmek kimdir?

Kayseri'de 15 Ağustos 1977 tarihinde dünyaya gelen İlmek, ilk ve ortaöğretiminin ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Serbest avukatlık yapmakta olan İlmek, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Mustafa İlmek canlı yayını tarafımızca takip ediliyor.Canlı yayın başladığında buradan yayını aktarmaya çalışacağız.

CANLI YAYIN:

www.kamusaati.com