Başkan Maçoğlu, 12 kişilik avcı grubunu Tunceli'den kovdu: Derhal ilimizi terk edin

Tunceli'ye para karşılığı av yapmak için yurt içi ve yurt dışından 12 kişinin geldiğini belirten Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, "İlimize gelen avcılara sesleniyorum; bir an önce silahlarınızla ve köpeklerinizle ilimizi terk edin. Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik ve caniliktir" dedi.

İddiaya göre, yurt içi ve yurt dışından 12 kişilik avcı grubu, para karşlığı av için Tunceli'ye geldi. Duruma tepki gösteren Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, avcılığın spor değil katliam olduğunu belirterek, sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

"BİR CANLININ SPOR OLARAK ÖLDÜRÜLMESİ KABUL EDİLEMEZ"

Şu anda bir yakınının rahatsızlığından dolayı İstanbul'da olduğunu belirten Başkan Maçoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İçinde yabancıların da olduğu 12 avcı ilimize para karşılığında av yapmaya gelmişler ve şu anda öğretmen evinde kalıyorlar. Doğada yaşayan bir canlının spor karşılığı vurulması katliamdır. Ben belediye başkanıyım ve duyarlı bir vatandaşım aynı zamanda. Biz gerekli kurumlarla görüşüp bu işin son verilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Eğer bu katliama müdahale edilmezse biz tepkimizi sonuna kadar koyup onların buradan gitmesini sağlayacağız. Kurumlar bu meselede canlıları para karşılığında satarak insanların katliam yapmasını sağlıyorsa, çok büyük ayıptır" dedi.

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu

"SİLAHLARINIZLA, KÖPEKLERİNİZLE İLİMİZİ TERK EDİN"

Açıklamasının devamında "Bizler vatandaşlar olarak canlıları ve doğamızı korumakla yükümlüyüz" diyen Maçoğlu, şöyle devam etti: "Kesinlikle karıncasından böceğine, dağ keçisinden domuzuna hiçbir canlının spor karşılığında öldürülmesini kabul edemeyiz. Bu spor değil, katliamdır. İlimize gelen avcılara sesleniyorum; bir an önce silahlarınızla ve köpeklerinizle ilimizi terk edin. Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik ve caniliktir."