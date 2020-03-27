0
0
0
0
0
0
0
0

Başkan Erdoğan Yeni Koronavirüs Tedbir Paketini Açıkladı

Başkan Erdoğan koronavirüs salgınına karşı yeni tedbir paketini açıkladı, Başkan Erdoğan'ın koronavirüse karşı alınacak tedbirlere ilişkin açıklama yaptı 27 Mart 2020 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aldığımız yeni tedbir paketini hayata geçirmeyi kararlaştırdık.

Başkan Erdoğan Yeni Koronavirüs Tedbir Paketini Açıkladı
27 Mart 2020 Cuma 22:25

Başkan Erdoğan Yeni Koronavirüs Tedbir Paketini Açıkladı

Başkan Erdoğan koronavirüs salgınına karşı yeni tedbir paketini açıkladı, Başkan Erdoğan'ın koronavirüse karşı alınacak tedbirlere ilişkin açıklama yaptı 27 Mart 2020 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aldığımız yeni tedbir paketini hayata geçirmeyi kararlaştırdık.

Başkan Erdoğan koronavirüs salgınına karşı yeni tedbir paketini açıkladı

Başkan Erdoğan'ın koronavirüse karşı alınacak tedbirlere ilişkin açıklama yaptı.

Başkan Erdoğan: "Hiçbir musibetin bizim gücümüzden büyük olmadığı inancıyla Kovid 19 ile mücadelemizi milletimizle birlikte kararlılıkla sürdürüyoruz."

Başkan Erdoğan: "İnsanlığın karşı karşıya kaldığı bu krizin üstesinden gelebilmek için daha çok fedakarlık yapmamız gereken bir döneme girdik."

Başkan Erdoğan: "Rehavete kapılmayacağız çünkü karşımızdaki tehdit çok ciddidir."

Erdoğan: "Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışmamızı ne kadar güçlü tutarsak Allah'ın izniyle bu süreçten o kadar az hasarla çıkarız"

Erdoğan: "Hamdolsun ilaç ve gıda konusunda hiçbir sıkıntımız yoktur."

YENİ TEDBİR PAKETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aldığımız yeni tedbir paketini hayata geçirmeyi kararlaştırdık.

1-Şehirlerarası seyahatler valilik iznine bağlı.

2-Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle, esnek çalışma sistemi

3-Toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni

4-Piknik alanları haftasonları kapalı, haftaiçi toplu olarak durmak yasak.

5-Askerlerimiz 14 gün karantina kuralına uygun olarak celp ve terhis.

6-Yurtdışı uçuşlar tamamen sona erdirildi.

7-Tüm illerde valiler tedbirleri takip edecek, gerekirse ilave tedbirler alınacak.


Kaynak: Kamu Saati Özel
İlgili Galeriler
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 8 Mayıs
Tarihte bugün 8 Mayıs
Tarihte bugün 7 Mayıs
Tarihte bugün 7 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber