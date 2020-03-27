Başkan Erdoğan Yeni Koronavirüs Tedbir Paketini Açıkladı

Başkan Erdoğan'ın koronavirüse karşı alınacak tedbirlere ilişkin açıklama yaptı.

Başkan Erdoğan: "Hiçbir musibetin bizim gücümüzden büyük olmadığı inancıyla Kovid 19 ile mücadelemizi milletimizle birlikte kararlılıkla sürdürüyoruz."

Başkan Erdoğan: "İnsanlığın karşı karşıya kaldığı bu krizin üstesinden gelebilmek için daha çok fedakarlık yapmamız gereken bir döneme girdik."

Başkan Erdoğan: "Rehavete kapılmayacağız çünkü karşımızdaki tehdit çok ciddidir."

Erdoğan: "Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışmamızı ne kadar güçlü tutarsak Allah'ın izniyle bu süreçten o kadar az hasarla çıkarız"

Erdoğan: "Hamdolsun ilaç ve gıda konusunda hiçbir sıkıntımız yoktur."

YENİ TEDBİR PAKETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aldığımız yeni tedbir paketini hayata geçirmeyi kararlaştırdık.

1-Şehirlerarası seyahatler valilik iznine bağlı.

2-Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle, esnek çalışma sistemi

3-Toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni

4-Piknik alanları haftasonları kapalı, haftaiçi toplu olarak durmak yasak.

5-Askerlerimiz 14 gün karantina kuralına uygun olarak celp ve terhis.

6-Yurtdışı uçuşlar tamamen sona erdirildi.

7-Tüm illerde valiler tedbirleri takip edecek, gerekirse ilave tedbirler alınacak.