Başkan Erdoğan koronavirüs salgınına karşı yeni tedbir paketini açıkladı, Başkan Erdoğan'ın koronavirüse karşı alınacak tedbirlere ilişkin açıklama yaptı 27 Mart 2020 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aldığımız yeni tedbir paketini hayata geçirmeyi kararlaştırdık.
Başkan Erdoğan Yeni Koronavirüs Tedbir Paketini Açıkladı
Başkan Erdoğan koronavirüs salgınına karşı yeni tedbir paketini açıkladı, Başkan Erdoğan'ın koronavirüse karşı alınacak tedbirlere ilişkin açıklama yaptı 27 Mart 2020 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aldığımız yeni tedbir paketini hayata geçirmeyi kararlaştırdık.
Başkan Erdoğan koronavirüs salgınına karşı yeni tedbir paketini açıkladı
Başkan Erdoğan'ın koronavirüse karşı alınacak tedbirlere ilişkin açıklama yaptı.
Başkan Erdoğan: "Hiçbir musibetin bizim gücümüzden büyük olmadığı inancıyla Kovid 19 ile mücadelemizi milletimizle birlikte kararlılıkla sürdürüyoruz."
Başkan Erdoğan: "İnsanlığın karşı karşıya kaldığı bu krizin üstesinden gelebilmek için daha çok fedakarlık yapmamız gereken bir döneme girdik."
Başkan Erdoğan: "Rehavete kapılmayacağız çünkü karşımızdaki tehdit çok ciddidir."
Erdoğan: "Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışmamızı ne kadar güçlü tutarsak Allah'ın izniyle bu süreçten o kadar az hasarla çıkarız"
Erdoğan: "Hamdolsun ilaç ve gıda konusunda hiçbir sıkıntımız yoktur."
YENİ TEDBİR PAKETİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aldığımız yeni tedbir paketini hayata geçirmeyi kararlaştırdık.
1-Şehirlerarası seyahatler valilik iznine bağlı.
2-Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle, esnek çalışma sistemi
3-Toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni
4-Piknik alanları haftasonları kapalı, haftaiçi toplu olarak durmak yasak.
5-Askerlerimiz 14 gün karantina kuralına uygun olarak celp ve terhis.
6-Yurtdışı uçuşlar tamamen sona erdirildi.
7-Tüm illerde valiler tedbirleri takip edecek, gerekirse ilave tedbirler alınacak.
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