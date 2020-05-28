Başkan Erdoğan Yeni Kararları Açıkladı Hafta sonu Sokağa Çıkma yasağı Olacak mı

Hafta sonu Sokağa çıkma yasağı Olacak mı 30 31 mayıs cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı ilan edildi mi? Restoran ve kafeler 1 haziranda açılıyor 1 hazirandan itibaren seyahat yasağı kaldırıldı işte detaylar

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni alınan kararları açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehirler arası kısıtlamanın 1 Haziran'da kaldırılacağı, 65 yaş üstü için geçerli olan kısıtlamaların devam edeceğini, 20 yaş altına olan yasağın ise 0-18 olarak yeniden belirlendiğini e Çarşamba ve cuma günü dışarı çıkabaileceklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.



Yeni alınan kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;



Tüm bu gelişmeler bize yeni normal dediğimiz süreçte gereken adımları atma imkanını sağladı. Normalleşme takvimimizde yer alan hususları yakından takip ederek açıklıyoruz.



Bu hafta itibarıyla aldığımız yeni kararlar şunlardır:



Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamıyla kaldırılmıştır. Olumsuz bir durum görmemiz halinde bazı illerimiz için bu kısıtlamayı yeniden getirebiliriz. İdari izinde bulunan, esnek çalışma sisteminde olan kamu personeli 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacak. Kreşler ve bakımevleri 1 Haziran'da açılacak.



Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlanan kronik hastalığı olan kamu personelinin durumları kurumlarınca takip edilecek. 65 yaş üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve Pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olması devam edecek.



İşletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlarımız maske, mesafe, temizlik şartına riayet şartıyla işinin başında bulunabilecektir.



20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulamasını da 18 yaşa indiriyoruz. 0-18 yaş grubunun tamamı Çarşamba- Cuma günleri 14.00-20.00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.



1 Haziran restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, kaplıcalar saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacak. Eğlence mekanları ile nargile satışı bu kapsamın dışındadır.



Turizm tesislerinin bünylesinde işletmeler saat sınırlamasına tabi değildir. Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran'da hizmet vermeye devam edecek. Gelişmelere göre kapsamı ve saati ayrıca değerlendireceğiz.



Plajlar, milli parklar, bahçeler 1 Haziran'da faaliyete geçebilecek. Müze ve ören yerleri de 1 Haziran'da açılıyor. Hayvan satış yerleri 1 Haziran, hipodromlar 10 Haziran'da yeniden faaliyete geçebilecek. Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırılmıştır.



Deniz turizmi balıkçılığı ve taşımacılığı ile ilgili sınırlamalar belirlenen kurallar dahilinde kaldırılmıştır. Sürücü ve benzeri kurslar 1 Haziran'dan itibaren, kütüphaneler, gençlik merkezleri, kampları, kıraathaneler 1 Haziran'dan itibaren belirlenen şartlar dahilinde faaliyetlerini sürdürebilecektir.