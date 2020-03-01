Başkan Erdoğan Şehitlerimize İlişkin Açıklama Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

Şehitlerimizin kanının yerde kalmayacağını ve Türkiye'nin haklı mücadelesinin sonuna kadar devam edeceğini ayrıca Suriye Rejim unsurlarının hala çok ağır bir şekilde her noktada vurulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye haklı mücadelesinden hiçbir zaman geri durmayacaktır. Hiçbir şehidinin kanını yerde bırakmayacaktır. Hiçbir ihaneti unutmayacaktır. Milletimiz yanımızda olduğu sürece her zorluğun üstesinden gelecek, ülkemizi köşeye sıkıştıracağını zannedenlere tarihi bir ders vereceğiz." ifadesini kullandı.

Başkan Başkamutan Recep Tayyip Erdoğan'ın twitter üzerinden yaptığı açıklamalar şu şekilde,

Suriye'de rejim güçleri mehmetçik tarafından havadan ve karaya vurulmaya devam ederken Rus askeri muhabirlere İdlibi şu şekilde anlatıyor.

Türk SİHA’ları gece-gündüz vuruyor.

SİHA’lar İdlib semalarında göründüğü anda savaşın seyri değişti.

Konvoyları, kamyonları tankları

Türkiye paraya hiç acımıyor.

Esed rejimine verilen süre doldu. Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Kara ve Hava Kuvvet Komutanları Hatay’da. Rejim ve YPG mevzileri vuruluyor.

Başkan Erdoğan: Açık konuşuyorum karşınızda ne Osmanlının hasta adamı ne Cumhuriyetin çömez devleti ne 1970’lerin 1990’ların güçsüz ülkesi var. Artık bunların karşısında büyük ve güçlü Türkiye var. YA OLACAĞIZ YA ÖLECEĞİZ.

Türk F-16 lar Rejimi An itibariyle havadan, karadan yoğun bir şekilde vuruyor. Allah ordumuzun yardımcısı olsun..