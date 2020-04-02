Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülke birliğince ortak hasımın koronavirüs olduğununun alını çizdi milli birlik ve beraberlik çağrısını sürdürdü, Milletin birlik ve beraberlik durumunda kalması ve sürdürmesi adına çalışmaların sürdürüldüğü gerektiğinin altını çizen Erdoğan, Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası'nı eleştirenlere tepki gösterdi.
Başkan Erdoğan Ortak Düşmanımız Koronavirüstür! Şimdi Milli Birlik Zamanıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülke birliğince ortak hasımın koronavirüs olduğununun alını çizdi milli birlik ve beraberlik çağrısını sürdürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, videokonferans ile belediye başkanlarına önemli serzenişler yaptı.
Gündemde ise koronavirüs ile mücadele mevcuttu.
Milletin birlik ve beraberlik durumunda kalması ve sürdürmesi adına çalışmaların sürdürüldüğü gerektiğinin altını çizen Erdoğan, Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası'nı eleştirenlere tepki gösterdi.
83 milyonun dayanışması için gerçekleşen bir projeyi baltayanların gaflette bulunduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karşımızdaki düşmanın adı koronavirüsdür." diyerek "Gün küçük hesaplar peşinde koşmak yerine basiretli davranma günüdür." açıklamasını sürdürdü.
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