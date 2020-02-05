Başkan Erdoğan: Esad İdlib'ten Çekilmezse Vururuz Uyarısı

Suriye'de Esad rejiminin Türk askerlerinin bulunduğu kontrol noktasına yönelik düzenlediği kalleş saldırının ardından 5 i asker 3 sivil olmak üzere 8 şehit vermiştik. Yaşanan bu gelişmeden sonra Türk Silahlı Kuvvetleri, Esad güçlerini çok ağır bir şekilde vurarak anında misliyle karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı son dakika açıklamasında Türkiye açısından Suriye'de yeni bir dönemin başladığına bu saatten sonra sabırların tükendiğini belirtti ve Esad'a son bir uyarı yaptı.

"Esad İdlib'ten GERİ ÇEKİLMEZSE..."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şubat ayının sonuna kadar rejim güçlerinin bölgeden tamamen geri çekilmemesi durumunda askeri harekat sinyali verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Putin ile görüşmemde İdlib'de rejimin bir an önce Soçi mutabakatı sınırlarına çekilmesini ifade ettim. 12 gözlem noktamızın ikisi, rejim hattının gerisinde kalmıştır. Rejim şubat ayı içinde gözlem noktalarımızın gerisine çekilmezse Türkiye, bu işi bizzat yapmak mecburiyetinde kalacaktır." açıklamasını yaptı.

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