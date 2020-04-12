Başkan Erdoğan'dan Süleyman Soylu'nun İstifasını Kabul Etmedi!!! Süleyman Soylu istifasını geri mi aldı 2020

Başkan Erdoğan'dan Süleyman Soylu'nun İstifasını Kabul Etmedi!!! İşte Detaylar Süleyman Soylu, cuma gübnü açıklanan sokağa çıkma yasağı sonrasında oluşan yoğunluk nedeniyle sorumluluğu kabul ederek İçişleri Bakanlığından istifa ettiğini açıklamasının ardından, Sosyal Medya Üzerinden daha önce eşi benzeri görülemiş bir destek aldı dünya gündeminde şuan süleyman soylu var Destek çığı gibi büyüyor ieltişim başkanlığı açıkladı!!
Başkan Erdoğan'dan Süleyman Soylu'nun İstifasını Kabul Etmedi!!! İşte Detaylar
Başkan Erdoğan'dan Süleyman Soylu'nun İstifasını Kabul Etmedi!!! İşte Detaylar Süleyman Soylu, cuma gübnü açıklanan sokağa çıkma yasağı sonrasında oluşan yoğunluk nedeniyle sorumluluğu kabul ederek İçişleri Bakanlığından istifa ettiğini açıklamasının ardından, Sosyal Medya Üzerinden daha önce eşi benzeri görülemiş bir destek aldı dünya gündeminde şuan süleyman soylu var Destek çığı gibi büyüyor Cumhurbşkanı erdoğan süleyman soylunun istifasını kabul etti mi?, başakan veto edecek mi ? Cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan istifayı reddetti mi?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu'nun istifa kararını kabul etmedi.
SONDAKİKA Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere İstanbul'a gidiyor.
Süleyman Soylu'nun istifa mektubu yırtıldı
Başkan Erdoğan'dan Süleyman Soylu'nun İstifasını Kabul Etmedi!!! İşte Detaylar Süleyman Soylu, cuma gübnü açıklanan sokağa çıkma yasağı sonrasında oluşan yoğunluk nedeniyle sorumluluğu kabul ederek İçişleri Bakanlığından istifa ettiğini açıklamasının ardından, Sosyal Medya Üzerinden daha önce eşi benzeri görülemiş bir destek aldı dünya gündeminde şuan süleyman soylu var Destek çığı gibi büyüyor ieltişim başkanlığı açıkladı!!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istifayı kabul etmemesinin ardından Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan istifa mektubunu yırttı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı görevinden istifasını kabul etmedi.
Türkiye, bu son dakikayı Ensonhaber.com'dan öğrendi.
Şimdi detayları yazıyoruz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, istifa mektubunu görünce "Şimdi istifa edecek zaman değil" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan bu sözlerin ardından istifa mektubunu yırttı.
ANKARA'DAN İSTANBUL'A GELİYOR
Ankara'da bulunan Süleyman Soylu, istifasının kabul görmemesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yüz yüze görüşmek üzere İstanbul'a gelmek üzere yola çıktı.
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