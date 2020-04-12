Başkan Erdoğan'dan Süleyman Soylu'nun İstifasını Kabul Etmedi!!! İşte Detaylar Süleyman Soylu, cuma gübnü açıklanan sokağa çıkma yasağı sonrasında oluşan yoğunluk nedeniyle sorumluluğu kabul ederek İçişleri Bakanlığından istifa ettiğini açıklamasının ardından, Sosyal Medya Üzerinden daha önce eşi benzeri görülemiş bir destek aldı dünya gündeminde şuan süleyman soylu var Destek çığı gibi büyüyor Cumhurbşkanı erdoğan süleyman soylunun istifasını kabul etti mi?, başakan veto edecek mi ? Cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan istifayı reddetti mi?
Başkan Erdoğan'dan Süleyman Soylu'nun İstifasını Kabul Etmedi!!! İşte Detaylar
Başkan Erdoğan'dan Süleyman Soylu'nun İstifasını Kabul Etmedi!!! İşte Detaylar Süleyman Soylu, cuma gübnü açıklanan sokağa çıkma yasağı sonrasında oluşan yoğunluk nedeniyle sorumluluğu kabul ederek İçişleri Bakanlığından istifa ettiğini açıklamasının ardından, Sosyal Medya Üzerinden daha önce eşi benzeri görülemiş bir destek aldı dünya gündeminde şuan süleyman soylu var Destek çığı gibi büyüyor Cumhurbşkanı erdoğan süleyman soylunun istifasını kabul etti mi?, başakan veto edecek mi ? Cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan istifayı reddetti mi?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu'nun istifa kararını kabul etmedi.
AYRINTILAR GELECEK....
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