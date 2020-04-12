Başkan Erdoğan'dan Süleyman Soylu'nun İstifasını Kabul Etmedi!!! İşte Detaylar

Türkiye’nin bir çok bölgesinde CHP’li belediyeler halkın vergileri ile alınan Halka hizmet için kullanılması gereken resmi belediye araçları ile Özel Şahış Gazetesi olan Sözcü gazetesi dağıttı. Sözcü gazetesi bugün internet sitesinden gazeteyi dağıtan CHP’li belediyelerin listesini yayınladı. CHP'li Belediyeler Ekmek Yerine Gazete Dağıttı! Tüm Türkiye'den Tepki Var