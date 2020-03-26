Başkan Erdoğan'dan 4 Suça Af Yok ! İşte Af Yasasından Çıkarılan Suçlar

Hükümet tarafından yürütülen, koranavirüs salgınında alınacak tedbirler kapsamında hızlandırılan infaz indirimi Af yasası düzenlemesine ilişkin çalışmada sona gelinerek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a 3. Yargı Paketi Son Şekli ile sunuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ile af yasasını şekillendirmek için Yargı Reformu ve İnfaz Yasası İstişare Toplantısı'nı, video konferans ile gerçekleştirdi.

Başkan ERDOĞAN'DAN 4 KONUYA AF YOK Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti 1. Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, infaz indiriminde kararlılıkla altını çizdiği ve asla taviz vermeyeceği 4 konuyu kapsam dışında bıraktı. Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti 1. Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılıkla altını çizdiği ve asla taviz vermeyeceği Af yasasından çıkarılan konular; “Terör, kadına ve çocuğa cinsel istismar ve kadına şiddet, adam öldürme ile uyuşturucu” oldu. Halk Tarafından da bu haber sevimçle karşılandı ve Erdoğan Bir kez daha Milletinin Kendisine olan Güveni Boşa Çıkarmadı. Teşekkürler Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan

Bugün 3.Yargı Paketi kapsamındaki Af Tasarısı, Siyasi parti gruplarına sunulan çalışmayla ilgili görüşmeler tamamladıktan sonra son şekli verilecek teklif, TBMM Başkanlığı'na sunularak oylama yapılacak ve oylama olumlu olursa cumhurbaşkanlığına gönderilerek Cumhurbaşkanımız recep tayyip erdoğanın onaylamasının ardından Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girecek ve on binlerce hükümlü tahliye olacak..

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