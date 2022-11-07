0
1
EYT
EYT
0
BES2023
BES2023
0
2022KPSS
2022KPSS
0
2023
2023
0
personelziraat
personelziraat
1
MEB
MEB
0
elektrik
elektrik
0
0
dogalgaz yardım
dogalgaz yardım
0
2023KPSS
2023KPSS
0

Basel hangi ligde? Basel hangi ülkenin takımı? Basel nerenin takımı?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Trabzonspor'un rakibi olan Basel takımını futbolseverler araştırıyor. Basel'in hangi ligde olduğu ise merak edilenler arasında yer alıyor. Arama motorlarında Basel nerenin takımı? sorusu araştırılmakta. Peki, Basel hangi ligde? Basel hangi ülkenin takımı? Basel nerenin takımı?

Basel hangi ligde? Basel hangi ülkenin takımı? Basel nerenin takımı?
Kamusaati
Kamusaati
07 Kasım 2022 Pazartesi 17:05

Basel hangi ligde? sorusu gündemde yer alıyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Trabzonspor ile Basel eşleşti. Futbolseverler ise Basel'in hangi ligde olduğunu merak ediyor. Peki, Basel hangi ligde? Basel hangi ülkenin takımı? Basel nerenin takımı? İşte merak edilenler...

BASEL HANGİ LİGDE?

FC Basel (Fussballclub Basel 'in kısa yazılışı) İsviçreli futbol kulübü. İsviçre'nin Basel kentinde kurulmuştur. Maçlarını 33.343 kişilik St. Jakob-Park'ta oynayan ekibin renkleri mavi-kırmızıdır. Son yıllarda Avrupa kupalarında başarılı sonuçlar alan takım UEFA'nın 2006 yılındaki takımlar sıralamasına göre 37. sırada bulunmaktadır. 2012-13 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynamıştır.

Ağrı’da yolcu otobüsü 2 kamyonla çarpıştı
Ağrı’da yolcu otobüsü 2 kamyonla çarpıştı
0
Yunan ordusunun en kıdemli ismi Apostolakis: Savaşa doğru gidiliyor
Yunan ordusunun en kıdemli ismi Apostolakis: Savaşa doğru gidiliyor
0
Emekli aylığına ve memur maaşına refah payı geliyor
Emekli aylığına ve memur maaşına refah payı geliyor
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.