Bartın İcradan satılık araçlar 2020

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Karadeniz ilimizin batısında yer alan ve deniz trafiğine açık olan tek ilimiz Bartın ilimizde icradan satılık araç ve gayrimenkuller için hemen hemen her gün yeni bir ilan veriliyor.Fırsatları değerlendirmek isteyen vatandaşlarımız özellikle uygun fiyata araç satın alabilmek için internette bartın icradan satılık araçlara oldukça sık bakmaktadır.Birçok şirketin iflası durumunda,şirket bünyesine ait otomobiller ya da diğer binek araçlar Bartın ilimizde icradan satılıyor.

BARTIN İCRADAN SATILIK ARAÇLAR:

2018 model Mercedes Benz C-200 D Comfort icradan satılacaktır