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Bartın İcradan satılık araçlar 2020

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Bartın İcradan satılık araçlar 2020
03 Şubat 2020 Pazartesi 22:12

Karadeniz ilimizin batısında yer alan ve deniz trafiğine açık olan tek ilimiz Bartın ilimizde icradan satılık araç ve gayrimenkuller için hemen hemen her gün yeni bir ilan veriliyor.Fırsatları değerlendirmek isteyen vatandaşlarımız özellikle uygun fiyata araç satın alabilmek için internette bartın icradan satılık araçlara oldukça sık bakmaktadır.Birçok şirketin iflası durumunda,şirket bünyesine ait otomobiller ya da diğer binek araçlar Bartın ilimizde icradan satılıyor.

BARTIN İCRADAN SATILIK ARAÇLAR:

2018 model Mercedes Benz C-200 D Comfort icradan satılacaktır

İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2020/603 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
230.000 TL
 
:
03.05.2019 10:30
Satış Yeri
:
Km : 14272
Renk : Beyaz
Yakıt : Dizel
Vites : Otomatik
Kasa Tipi : Sedan
Plaka & Uyruk : Türkiye (TR) Plakalı

Bartında icradan satılık ihaleleri nerede yapılıyor?

Satış Yeri

:
Yeni Sanayi Sitesi Yanı Burmer Yediemin Otoparkı Merkez/Bartın

İCRA SATIŞ İHALELERİNE NASIL KATILIRIM?

T.C. vatandaşı olan, 18 yaşını bitirmiş ve icra satış ilanlarında belirtilen belgeleri zamanında teslim eden herkes icra satış ihalelerine katılabilir.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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