Bartın'da normalleşme sürecine yönelik ilk kararlar: Yüz yüze eğitime geçiliyor, 65 yaş kısıtlamaları kaldırılacak

Bartın Valisi Sinan Güner başkanlığında toplanan Pandemi İl Koordinasyon Kurulu toplantısında kademeli normalleşme sürecine dair yeni kararlar alındı. 1 Mart'tan itibaren yüz yüze eğitime geçilecek ilde, 65 yaş ve üzeri için pazar kısıtlaması da kaldırıldı.

1 Mart'ta kademeli normalleşme sürecine geçilecek ülkemizde kısıtlamalarla ilgili ilk kararlar alınmaya başlandı. Bu kapsamda Bartın Valisi Sinan Güner başkanlığında toplanan Pandemi İl Koordinasyon Kurulu'nda yeni kararlar alındı.

6 SINIFTA 5 GÜN, 6 SINIFTA DÖNÜMÜŞLÜ OLARAK 2 GÜN DERS YAPILACAK

Alınan kararlar kapsamında 1 Mart 2021 tarihinden itibaren il genelindeki tüm okullarda yüz yüze eğitime geçilecek. 1., 2., 3., 4., 8. ve 12. sınıflarda eğitim-öğretim haftada 5 gün olarak gerçekleşecek. 5., 6., 7., 9., 10. ve 11. sınıflar ise ikişerli gruplara ayrılacak. İlk gruplarda eğitim-öğretim Pazartesi-Salı günleri, ikinci gruplarda ise eğitim-öğretim Perşembe-Cuma günleri gerçekleşecek. Çarşamba günleri ise okullarda dezenfeksiyon işlemleri sağlanacak. Okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet veren kantinler de masa sandalyeler kaldırılarak ve öğrenci yoğunluğunu önceleyecek şekilde kısa süreli ve temel ihtiyaçların teminine yönelik satış yapılması koşulu ile açılacak.

ÜNİVERSİTEDE ONLİNE EĞİTİME DEVAM

Bartın Üniversitesi'nde bahar dönemi teorik eğitimlerin Yüksek Öğretim Kurulu'nun kararları doğrultusunda tamamen çevrimiçi yapılacak. Uygulamalı eğitimler ise azami tedbirler sağlandıktan sonra mümkün olan en uygun şartlarda kademeli olarak yüz yüze yapılabilecek.

Uygulamalı eğitimler için şehir dışından gelecek üniversite öğrencilerinin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait yurtlarda ve ayrı ayrı odalarda misafir edilecek. Öğrencilerin yurtlara kabul edilmeden önce gerek görülmesi halinde resen, istemeleri halinde ise takdiren PCR testleri İl Sağlık Müdürlüğünce yapılabilecek.

65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN PAZAR KISITLAMASI KALKIYOR

65 yaş ve üzeri tüm vatandaşların umumi pazar yerlerine girmelerindeki kısıtlama 1 Mart 2021 tarihinden itibaren kaldırılacak.

ESNAFIN BEKLEDİĞİ MÜJDE ÇIKMADI

Kafe, restoran, kahvehane, kıraathane ve çay ocağı gibi kapalı veya evlere servis yöntemiyle çalışan işletmelerin açılıp açılmayacağının, açılacak ise hangi şartlarda açılacağına ise Sağlık Bakanlığı'nın iller bazında belirleyeceği 4 kademeli risk (düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli iller) sınıflandırmasından sonra değerlendirmeye alınacak.