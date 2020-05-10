Banyoda idrar yapmanın zararları, banyo yaparken idrar gelmesi neden olur?, Banyodayken İdrar gelince bilmeniz gerekenler, İşte zaraları

Banyoda çeşitli adaplar vardır. Dinimizi bizi tamamen özgür bırakmamış. Yaşantımızda helal, haram ve mekruh, mübah gibi sınırlar da koymuştur.

İnsanlar vesvese sorunu ile bazan karşı karşıya kalıyor. Bunun birçok nedeni olsa da , bir tanesi de banyoda yaptığımız bir davranışla da alakası vardır.

Banyo yapılan yere küçük abdest bozmak haram değildir; bundan dolayı bir günah olmaz. Ancak bu durum banyo adabına uygun düşmez. Peygamberimiz bu hususta da önemle durur.



“Sizden biriniz banyo yaptığı yere idrar etmesin. Sonra bu idrar ettiği yerden abdest almasın. Vesvesenin çoğu bundan ileri gelir.” (Tirmizî, tahâre 17; Nesâî, tahâre 6) buyurmuşlardır.

Bu hadis, tavsiye hükmünde olup, haram kılmak anlamında değildir. Haram kılınmamış olsa dahi bu gibi tavsiyelere uymaya çalışmak gerekir.



Banyo yaparken bu hususlara dikkat etmeniz, manevi açıdan büyük bir öneme sahiptir.