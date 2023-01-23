Bankaya Özel Güvenlik Görevlisi Personeli Olarak Nasıl Girilir? 2023

Bankalara güvenlik görevlisi olarak işe girmek için ne yapmamız lazım?, Özel güvenlik görevlisi alımları bankaların kendi internet adresleri üzerinden yayınlanmaktadır. Diğer yandan bir takım web sitelerinden de takip edilebilir. Bankalar güvenlik görevlisi olarak açık pozisyonlar olması durumunda personel alımı yapar. Başvuru yapacak kişiler sınava alınırlar. Genel yetenek sınavı olarak adlandırılan bu sınavda, sözel ve sayısal sorular sorularak başarılı olanlar mülakat sınavına çağırılırlar. Mülakat sınavını geçenler Banka özel güvenliği olabilirler. Bankalarda özel güvenlik görevlisi, olmanız için özel güvenlik sertifikasına sahip olmanız gerekir.

Özel güvenlik sertifikaları silahlı ve silahsız verilmektedir. Güvenlik görevlisi sertifikası olmayanlar bu sınavlara katılamazlar. Güvenlik sertifikası veren kuruluşlar bulunmaktadır. Bu kuruluşlara başvuru yapılarak özel güvenlik sertifikasını alabilirsiniz. Bankalara özel güvenlik olunması için güvenlik soruşturmasının da iyi geçmesi gerekir. Savcılıktan alınacak adli sicil kaydının da temiz olması şarttır.

Bankaya Özel Güvenlik Görevlisi Olarak Girmek İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

Bankaya özel güvenlik görevlisi olarak girmek için gereken şartlar nelerdir olarak sorulmaktadır. Bankalarda özel güvenlik görevlisi olmak ve çalışmak isteyen kişiler bazı şartları taşımaları gerekir. Bu şartlar genel olarak şunlardır.

Silahlı Güvenlik görevlisi için aranan şartlar;

En düşük lise ve dengi okul mezunu olmanız gerekir.

Devlet hastanesinden heyet raporu almanız istenir.

Erkek adaylar askerliklerini yapmış olmaları gerekir.

21 yaşından gün almanız gerekir.

Silahlı özel güvenlik sertifikasının olması gerekir.

Silahsız özel güvenlik görevlisi şartları;

18 yaşından gün almış olmanız gereklidir.

Ortaokul mezunu şartı aranmaktadır. Özel hastanenin birinden sağlık raporu alınması gerekir.

Özel güvenlik sertifikasının olması gerekir.

Özel güvenlik olabilmeniz için boy ve kilo şartı aranmamaktadır.

Erkek adayların askerliğini yapmış olmaları gerekir.

Bankaya Özel Güvenlik Görevlisi olarak Girmek İçin Gerekli Belge ve Evraklar Nelerdir?

Bankaya özel güvenlik görevlisi olarak girmek için gerekli belge ve evraklar nelerdir? Bu sorular genellikle çok sorulmakta ve merak edilmektedir. Gerekli evraklar şunlardır.

Dilekçe

Diploma fotokopisi

Güvenlik soruşturması formu fotoğraflı ve imzalı olacak

Sağlık raporu

Biyometrik iki adet fotoğraf

Erkeklerin askerliğini yaptığına dair belge

Silahlı veya silahsız özel güvenlik sertifikası

Bu evrakların tamamlanması ile Bankaya özel güvenlik olmak için başvurunuzu yapabilirsiniz. Özel güvenlik sertifikanız bulunmuyorsa, özel güvenlik sertifikası veren yerlere başvuru yaparak sertifikanızı alabilirsiniz.

Bankalara özel güvenlik olmanız için güvenlik soruşturmasını geçmeniz gerekir. Bütün işlemlerinizi yapsanız da güvenlik soruşturmasında başarılı olamayanlar özel güvenlikçi olamazlar.

Banka Özel Güvenlik Görevlisi Çalışma Saatleri ve Maaşları

Banka özel güvenlik görevlisi çalışma saatleri ve maaşları, Özel güvenlikçilerin maaşları farklıdır. Bankanın bulunduğu yer ve güvenlik görevlisi olarak tecrübe maaşları farklı kılmaktadır. Ortalama olarak bir özel güvenlik görevlisinin maaşı 5 bin lira olmaktadır. Yıllık izinler bulunmaktadır.

Banka’da çalışan özel güvenlik görevlilerinin çalışma zamanları haftalık olarak 44 saat olmaktadır. Günlük çalışma saatleri ise ortalama 10 saat olmaktadır. Banka özel güvenlik görevlilerine haftalık olarak 24 saat ara dinlenmesi verilmektedir. Banka özel güvenlik görevlilerine senelik izin olarak 5 yıldan fazla, 15 yıldan az çalışanlara 20 gün, 15 yıldan fazla çalışanlara 26 gün senelik izin verilmektedir. Güvenlik görevlisi ayda 58 saat çalışabilmektedir.

Bayan Güvenlik Görevlisi Banka’ya Girebilir mi?

Bayan güvenlik görevlisi Banka’ya girebilir mi? Bu sorunun cevabı evet olur. Bankalarda özel güvenlik olması için bayan ve erkek fark etmez. Bankalara bayanlarda güvenlik görevlisi olarak işe başlaya bilirler. Bayan ve erkek için ayrı bir şart yoktur. Bayanların Bankalara özel güvenlik olmaları için özel güvenlik sertifikalarının olması gerekir.