Bankaların bağış ve yardım sınırlaması kaldırıldı

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, bankaların bağış ve yardım sınırlamasına muafiyet getirildi.

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 depremle sarsıldı.

Depremin ardından çalışmalar sürerken, hızlı bir toparlanma sürecine girildi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde büyük bir yıkıma sebep olan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından tüm Türkiye yardım için seferber oldu.

Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinin ardından milyonlarca vatandaş depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyalarına destek oluyor.

Tüm televizyonlarda ortak yapılan canlı yayında depremde zarar gören vatandaşlarımız için toplam 115 milyar 146 milyon 528 bin TL toplanırken, 9 milyon 10 bin de SMS bağışı yapılmıştı.

Bankaların bağış ve yardım sınırlamasına muafiyet

Kampanyanın ardından bankaların bağış ve yardım sınırı kaldırıldı.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan karara göre, bankaların sınırlamalarına muafiyet getirildi.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla ilan edilen olağanüstü hal kapsamında, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında bankalar ve konsolide denetime tabi kuruluşlarca yapılacak bağış ve yardımlar hakkındaki sınırlamalara muafiyet tanınmasıdır.

Bankaların yaptığı bağışlar

Öte yandan, dün yapılan 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasında bazı bankaların yaptığı bağışlar şu şekilde;

- Vakıfbank 12 milyar TL

- Ziraat Bankası 20 milyar TL

- Halkbank 7 milyar TL

- Ziraat Katılım 1 milyar TL

-Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik 2 milyar TL

- Merkez Bankası 30 milyar TL

- Hasan Akçakayalıoğlu/Demirkırgız İnternational Bankası 1 milyon TL