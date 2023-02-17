Bankaların bağış ve yardım sınırlaması kaldırıldı Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, bankaların bağış ve yardım sınırlamasına muafiyet getirildi.

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 depremle sarsıldı.

Depremin ardından çalışmalar sürerken, hızlı bir toparlanma sürecine girildi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde büyük bir yıkıma sebep olan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından tüm Türkiye yardım için seferber oldu.

Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinin ardından milyonlarca vatandaş depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyalarına destek oluyor.

Tüm televizyonlarda ortak yapılan canlı yayında depremde zarar gören vatandaşlarımız için toplam 115 milyar 146 milyon 528 bin TL toplanırken, 9 milyon 10 bin de SMS bağışı yapılmıştı.

Bankaların bağış ve yardım sınırlamasına muafiyet

Kampanyanın ardından bankaların bağış ve yardım sınırı kaldırıldı.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan karara göre, bankaların sınırlamalarına muafiyet getirildi.

Kararda şu ifadelere yer verildi: