Para Listesi
Para Listesi
0
Çeyiz Parası
Çeyiz Parası
0
Personelalımı
Personelalımı
0
ORUC
ORUC
0
Engelli
Engelli
0
işsizlik maaşı
işsizlik maaşı
0
0
2
BES2023
BES2023
0
2023
2023
0
personelziraat
personelziraat
1
MEB
MEB
3

Bankaların bağış ve yardım sınırlaması kaldırıldı

Bankaların bağış ve yardım sınırlaması kaldırıldı Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, bankaların bağış ve yardım sınırlamasına muafiyet getirildi.

Bankaların bağış ve yardım sınırlaması kaldırıldı
Kamusaati
Kamusaati
17 Şubat 2023 Cuma 13:20

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 depremle sarsıldı.

Depremin ardından çalışmalar sürerken, hızlı bir toparlanma sürecine girildi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde büyük bir yıkıma sebep olan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından tüm Türkiye yardım için seferber oldu.

Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinin ardından milyonlarca vatandaş depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyalarına destek oluyor.

Tüm televizyonlarda ortak yapılan canlı yayında depremde zarar gören vatandaşlarımız için  toplam 115 milyar 146 milyon 528 bin TL toplanırken, 9 milyon 10 bin de SMS bağışı yapılmıştı. 

Bankaların bağış ve yardım sınırlamasına muafiyet

Kampanyanın ardından bankaların bağış ve yardım sınırı kaldırıldı. 

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan karara göre, bankaların sınırlamalarına muafiyet getirildi. 

Kararda şu ifadelere yer verildi:

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla ilan edilen olağanüstü hal kapsamında, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında bankalar ve konsolide denetime tabi kuruluşlarca yapılacak bağış ve yardımlar hakkındaki sınırlamalara muafiyet tanınmasıdır.

12

Bankaların yaptığı bağışlar

Öte yandan, dün yapılan 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasında bazı bankaların yaptığı bağışlar şu şekilde;

- Vakıfbank 12 milyar TL

- Ziraat Bankası 20 milyar TL

- Halkbank 7 milyar TL

- Ziraat Katılım 1 milyar TL

-Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik 2 milyar TL

- Merkez Bankası 30 milyar TL

- Hasan Akçakayalıoğlu/Demirkırgız İnternational Bankası 1 milyon TL

Deprem sonrası zamana karşı yaşam mücadelesini kazananlar
Deprem sonrası zamana karşı yaşam mücadelesini kazananlar
0
Kahramanmaraş’ta yıkılan Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden biri tutuklandı
Kahramanmaraş’ta yıkılan Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden biri tutuklandı
0
Kahramanmaraş'ta CHP'li vekil ve Halk TV'nin asılsız iddiaları canlı yayında çürütüldü
Kahramanmaraş'ta CHP'li vekil ve Halk TV'nin asılsız iddiaları canlı yayında çürütüldü
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.