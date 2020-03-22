Bankalar Öğlen mi açılacak,23 mart 2020 pazartesi bankalar neden kapalı,İşbankası ve Akbank şubeleri neden kapalı

Korona virüsü nedeni ile bankalar öğlen 12 de mi açılacak, 23 mart pazartesi bankalar neden açılmadı, korona virüsü nedeni ile bankalar kapalı mı,iş bankası neden kapalı 23 mart pazar,AKBANKASI ŞUBELERİ NEDEN KAPALI 23 mart 2020 pazartesi

Corona virüsü salgın tehlikesi,her gün yeni bir önlem almaya sevk ediyor tüm şirketleri ve kurumları..Devletin önlem kapsamındaki kararları ile birçok işletme ya kapatıldı ya da bazı işletmetlere bir takım sınırlandırmalar getirildi.Buna bağlı olarak malesef bir kısım vatandaşımız işini kaybetme korkusu ile kaldı..

Bakanımızın 22 Mart pazar günü açıkladığı vaka ve ölüm sayıları da Bankaları harekete geçirdi

İşbankası korona virüsü salgın riskine karşılık şubelerin gişe çalışma saatlerini 12,00 ila akşam 17,00 arası olarak belirledi.Yani 23 mart pazartesi günü İşbank'da işlem yapacaksanız öğleden önce gitmeyin işlemler öğleden sonra yani 12,00 dan sonra gerçekleştirilecek.

Ayrıca Akbank'da 23 mart 2020 pazartesi gününden itibaren çalışma saatlerini 12,00 ila 17,00 olarak değiştirdi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), tüm bankaların mesai saatlerine yönelik tavsiye kararı aldı. TBB'den bankalara gönderilen tavsiye kararında yeni mesai saati 12.00 ile 17.00 arası olarak belirlendi.

Bu belirleyici bir durum değil.Bir tavsiye niteliğinde.Ancak birçok bankanın özellikle devlet bankalarının bu karara uyağacağı yönünde gelen bilgiler var..Kesin bilgiler yarın netleşecek.Ayrıntılar geldikçe bunları ziyaretçilerimize ulaştırmaya çalışacağız.

DİĞER BANKALARDAN HENÜZ BİR SES YOK!

TBB yani Türkiye Bankalar Birliği'nin tavsiye niteliğinde açıklamasına sadece işbank ve Akbank'dan olumlu yanıt geldi.Ancak diğer ne özel bir banka ne de bir devlet bankası herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Ancak,ölümcül corona virüsü nedeni ile muhtemelen bir çok banka çalışma saatlerinde bir değişikliğe gidecek ya da çalışma saatlerini esnetecek.

Şuana dek banka çalışma saatleri nasıldı

Devlet bankaları genelde sabah 08,30 gibi açılıyorlar ve işlemlerine başlıyorlardı.Akşam ise 17,30 a kadar çalışıyorlardı.Özel bankaların birçoğuda yine sabah 08,30 ya da 09,00 da açılıp akşam yine 17,30 ya da 18 gibi kapanıyorlardı.Ancak tüm dünya da ürkütücü duruma gelen Corona virüs salgını nedeni ile çalışma saatlerini tamamen değiştirebileceğine kesin gözüyle bakılıyor.