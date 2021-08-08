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Balıkesir’deki katliam kazayla ilgili yeni detaylar

Balıkesir’deki kazayla ilgili yeni detaylar Toplamda 32 yolcu taşıyan otobüsün takla atarak devrilmesinin ardından 15 kişi hayatını kaybederken 17 kişi de yaralandı. Meydana gelen feci kazayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Balıkesir’deki katliam kazayla ilgili yeni detaylar
08 Ağustos 2021 Pazar 12:39

Balıkesir’de, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Çevre yolu üzerinde Edremit istikametine seyir halinde olan Kerem Başol idaresindeki yolcu otobüsü, saat 04.40 sıralarında yoldan çıktı.

Yoldan çıkan otobüs taklalar atmasının ardından durabildi. Otobüs içerisinde bulunan 32 kişiden 14’ü olay yerinde yaşamını yitirirken 18 kişi yaralı olarak şehirdeki 5 hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Kazada ölü sayısı 15’e yükselirken, 17 yaralının tedavilerine devam edildiği belirtildi.

15 kişiye mezar olan otobüs kazasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

SÜRÜCÜLER VEFAT ETTİ

Kaza sonucu sürücü Kerem Başol ve otobüste ikinci sürücü olarak bulunan Cengiz Umut’un da hayatını kaybedenler arasında olduğu belirlendi.

Balıkesir’deki kazayla ilgili yeni detaylar #1

VİRAJA 95 KİLOMETRE HIZLA GİRİLDİ

Olay yerinde yapılan ilk incelemede yolcu otobüsünün viraja 95 kilometre hızla girdiği tespit edildi.

Ayrıca yaklaşık 40 metrelik fren izi olduğu belirlendi.

ÇALIŞMALAR YAPILDI

Yolcuların etrafa saçılan eşyaları bölgeye sevk edilen ekipler tarafından toplanmaya başlandı.

Çarpmanın şiddeti ile kullanılamaz hale gelen otobüsün çekici ile kaldırılması için çalışmalar yapıldı.

Balıkesir’deki kazayla ilgili yeni detaylar #2

“KAZANIN NEDENİ KONUSUNDA NET BİR BİLGİ YOK”

Kazanın ardından olay yerine gelen Vali Şıldak, “Kazanın nedeni konusunda net bilgi yok. Ancak bölgede bir viraj var. Orayı dönemeyip devrilmiş olabilir. İncelemeler sürüyor.” sözlerini kaydetti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Şıldak, İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin’den yaralıların durumları hakkında bilgi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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