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Balıkesir'De bugün meydana gelen kazadan acı haberler gelmeye devam ediyor..

Balıkesirdeki korkunç kaza da bir aile yok oldu!Mehmet Naci Hüseyinbaşoğlu (90), Mustafa Bedii Hüseyinbaşoğlu (64), Nesrin Hüseyinbaşoğlu (62), Elif Nur Şirinoğlu (38), İsmail Ediz Şirinoğlu (15) ve İbrahim Ilgaz Şirinoğlu trafik kazasında hayatlarını kaybettiler

Balıkesir'De bugün meydana gelen kazadan acı haberler gelmeye devam ediyor..
14 Haziran 2020 Pazar 15:23

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çok acı bir kaza yaşandı.. Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinden yola çıkan Hüseyinbaşoğlu ailesini taşıyan araç, Balıkesir’in Kepsut ilçesi yakınlarında köprü bariyerlerine çarptı.

TATİL İÇİN ÇIKTIKLARI YOLDA TÜM AİLE CAN VERDİ!

Araç resmen hurdaya dönmüş...Malesef üzücü kazada Mehmet Naci Hüseyinbaşoğlu (90), Mustafa Bedii Hüseyinbaşoğlu (64), Nesrin Hüseyinbaşoğlu (62), Elif Nur Şirinoğlu (38), İsmail Ediz Şirinoğlu (15) ve İbrahim Ilgaz Şirinoğlu (9) hayatını kaybetti.

9 YAŞINDAKİ ILGAZ'DA HAYATINI KAYBETTİ.

Malesef araçta bulunan 9 yaşındaki Ilgaz çocukda hayatını yitirdi.Haberi alan yakınları sinir krizleri geçirdi.

Mehmet Naci Hüseyinbaşoğlu’nun oğlu, kızı ve kızının çocukları ile birlikte Balıkesir’in körfez bölgesine tatile gitmek için yola çıktığı öğrenildi. (İHA)

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