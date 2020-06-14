Balıkesir'De bugün meydana gelen kazadan acı haberler gelmeye devam ediyor..

Kısa çalışma ödeneği koronavirüs salgını nedeniyle hem işveren hem de çalışanın mağdur olmaması için şartları taşıyanlara verilen bir ödenektir. Kısa çalışma ödeneği, emeklilik primi, çalışana yıllık izin kullandırma, işveren maaşınızı ödemek zorunda mı? Kısa çalışma ödeneği alan geç mi emekli olur? İşte tüm detaylar.