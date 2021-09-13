Balıkesir merkezli 23 ilde FETÖ operasyonu!

AK Parti'den 2023 için tam saha siyaset AK Parti'den 2023 için tam saha siyaset AK Parti, 2023 seçimleri için çalışmalarına hız verdi. Teşkilatlar, milletvekilleri, belediye başkanları önümüzdeki dönemde kapı kapı dolaşmaya devam edecek. Milletvekilleri Meclis çalışmalarının olmadığı haftasonları bölgelerinde olacak