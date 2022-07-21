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Balıkesir Gönen'de 4.6 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Gönen ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul ve İzmir'de de hissedildi.

Balıkesir Gönen'de 4.6 büyüklüğünde deprem
Kamusaati
Kamusaati
21 Temmuz 2022 Perşembe 22:39

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından edinilen bilgiye göre, Balıkesir'de merkezüssü Gönen ilçesi olan saat 18.44'te sıralarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İstanbul ve İzmir'de de hissedildi

Yerin 12.32 derinliğinde meydana gelen deprem, çevre iller olan Çanakkale, İstanbul ve İzmir'de de hissedildi.

Olumsuz bir ihbar alınmadı

AFAD'dan yapılan son açıklamada "Geçmiş olsun Balıkesir. Gönen ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." denildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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