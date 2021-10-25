0
resmi tatiller
resmi tatiller
0
ekimpersonel
ekimpersonel
0
uyar
uyar
0
0
0
askeri personel
askeri personel
0
yıllık izin
yıllık izin
0
0
0
kpss2021
kpss2021
0
iş kanunu
iş kanunu
0

Balıkesir'de yola dökülen salçalar nedeniyle 18 araç birbirine girdi

Balıkesir'de tırdan yola dökülen salçalardan dolayı kayan 18 aracın çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Balıkesir'de yola dökülen salçalar nedeniyle 18 araç birbirine girdi
25 Ekim 2021 Pazartesi 09:59

Balıkesir-Bursa karayolu 15. kilometresi Yeniköy mevkisinde, sürücüsü henüz belirlenemeyen 10 AGD 046 plakalı salça yüklü tırdan yola dökülen salçalardan dolayı kayan 18 araç birbirine çarptı.

Olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 10 KİŞİ YARALANDI

Araçlarda bulunanlardan bir kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla en yakındaki hastanelere götürüldü.

 

Ekipler yol temizleme ve araçları kaldırma çalışmasını sürdürürken, ulaşım alternatif yollardan sağlandı.

Kazaya karışan araç sürücülerinden Hayri Turoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 65-70 kilometre hızla seyrettiğini söyledi.

Balıkesir de yola dökülen salçalar nedeniyle 18 araç birbirine girdi #1

"TIR KAÇMAYIP YOLU KESSE BU FACİA OLMAZDI"

Salçaların yola yarım metre yüksekliğinde saçıldığını belirten Turoğlu, "Birçok araç çarpışmış, ben durdum ama arkamdan gelen tır bana çarptı. Aracım pert oldu, sonra aşağı inip vatandaşlara yardım ettik. Kazaya neden olan tır kaçmayıp dursaydı, yukarıya gelip yolu kesse bu facia olmazdı. Şimdi güvenlik güçlerince gözaltına alınmış." ifadelerini kullandı.

Balıkesir de yola dökülen salçalar nedeniyle 18 araç birbirine girdi #2

TIR SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Kazanın ardından gözaltına alınan C.U'nun işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen C,U'nun tutuklanmasına karar verildi.

Balıkesir de yola dökülen salçalar nedeniyle 18 araç birbirine girdi #3

Balıkesir de yola dökülen salçalar nedeniyle 18 araç birbirine girdi #4

Balıkesir de yola dökülen salçalar nedeniyle 18 araç birbirine girdi #5

Balıkesir de yola dökülen salçalar nedeniyle 18 araç birbirine girdi #6

Balıkesir de yola dökülen salçalar nedeniyle 18 araç birbirine girdi #7

Balıkesir de yola dökülen salçalar nedeniyle 18 araç birbirine girdi #8

Balıkesir de yola dökülen salçalar nedeniyle 18 araç birbirine girdi #9

Balıkesir de yola dökülen salçalar nedeniyle 18 araç birbirine girdi #10

Balıkesir de yola dökülen salçalar nedeniyle 18 araç birbirine girdi #11


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber