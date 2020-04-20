BALIKESİR'DE JANDARMAMIZA HAİN SALDIRI!

Balıkesir'de çevirme yapan jandarmaya hain saldırı
Geçtiğimiz bu zorlu süreçte, gece demeden,gündüz demeden aynı sağlıkcılarımız gibi emek veren vatanımızın evlatları Jandarmaya hain bir saldırı gerçekleşti
BİRİ AĞIR 2 ASKERİMİZ YARALANDI
Olay Edremit'de gerçekleşti.Jandarma ekiplerimizin dur ihtarına uymayan araç olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı.İçlerindeki hainler, Vatan evlatlarımız jandarmamıza ateş açtı.Bir jandarmamız malesef ağır yaralandı.Durumu hakkında bilgi gelirse derhal halkımızı bilgilendireceğiz.
Aracın içindeki A.T ve M.D. ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak tabancayla ateş açtı. Saldırıda, 2 jandarma personeli yaralandı. Yaralanan askerler sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan jandarma personelinden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Ağır yaralı askerimize Allah'tan acil şifalar diliyoruz.
Hainler kısa bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.
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