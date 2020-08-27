Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi

Balıkesir'de faaliyet gösteren salça üretim tesisinde bir çalışanın TikTok isimli uygulamaya yüklediği skandal video tartışmalara sebep oldu. Söz konusu çalışanın salça kazanını ayakları ile karıştırdığı görüntüler sonrası çalıştığı firmaya 13 bin 900 lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Altıeylül ilçesi Köseler Mahallesi'nde salça üretilen F.F'ye ait firmada çalışan bir kişinin dans ederek domatesleri ayaklarıyla ezdiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine inceleme başlatıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Altıeylül İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Altıeylül Belediyesi zabıta ekipleri, söz konusu işletmede çalışma yaptı.

8 TON ÜRÜN DE İMHA EDİLDİ

İşletme kaydı olmadığı belirlenen firma sahibine 13 bin 900 lira ceza kesildi. Öte yandan, iş yerindeki yaklaşık 8 ton ürün de imha edildi.

TEPKİ SONRASI HESAP KAPATILDI

Tepkilerin ardından ise çalışanın uygulamadaki hesabını kapatıp videoyu sildiği görüldü. Konuyla ilgili yetkili mercilerden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA