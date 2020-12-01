Balık istifi ulaşıma %66’lık zam geldi! Vatandaş İmamoğlu’na tepki gösterdi!

İBB, şehir içi ulaşımda en standart kart konumunda bulunan Anonim İstanbulkart'a tam %66'lık zam yaptı. Vatandaş, oyları toplamadan önce, "İstanbul'da ulaşımı ucuzlatacağız" şeklinde vaatlerde bulunan ve İstanbul'un ulaşım kalitesini her geçen gün daha da düşüren İBB Başkanı İmamoğlu'na tepki gösterdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun göreve geldikten sonra arkasında duramadığı sözler birike birike adeta dağ oldu… Seçim öncesi verdiği vaatlerde, “İstanbul’da ulaşımı ucuzlatacağız” diyen İmamoğlu, Anonim İstanbulkart’a tam %66’lık bir zam yaptı. KÖTÜ HİZMETİN ÜSTÜNE BİR DE ZAM YAPTI İstanbul’da şehir içi seyahatlerde kullanılan ve 6 TL’den satılan bu standart ulaşım kartına yapılan zam, oldukça manidar karşılandı. İstanbullu, aldığı balık istifi ulaşım hizmetinin üzerine bir de yapılan bu zamma anlam veremeyerek, sosyal medya hesaplarında İBB’ye ve İmamoğlu’na tepki gösterdi. SEÇİMDEN ÖNCE ULAŞIMLA İLGİLİ NE VAATLER VERMİŞTİ? İmamoğlu, İBB koltuğuna oturmadan önce, “İstanbul’da ulaşımı ucuzlatacağız. Ulaşımda harcanan para azalacak. Bunu ulaşım ücretlendirmelerinde düzenleme yaparak sağlayacağız.” şeklinde vaatlerde bulunmuştu.

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