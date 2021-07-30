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Bakanlıktan Ziya Selçuk'un istifa ettiği haberleriyle ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa etti mi?

Bakanlıktan Ziya Selçuk'un istifa ettiği haberleriyle ilgili açıklama
30 Temmuz 2021 Cuma 13:53
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, istifa ettiği iddialarıyla ilgili bakanlıktan yalanlama geldi. Sosyal medyada dolaşan görselin 'asılsız' olduğu ifade edildi.
Bakanlıktan Ziya Selçuk'un istifa ettiği haberleriyle ilgili açıklama
Sosyal medyada yayılan bir görselde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Instagram hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve hesaplarını takipten çıkardığı iddia edildi.
Ziya Selçuk'un istifa iddialarına jet yalanlama: İtibar etmeyiniz
'İstifa mı ediyor?' sorusu akıllara geldi
Aynı paylaşımda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Selçuk'u takipten çıkardığı öne sürülürken, bu iddialar 'Bakan Selçuk istifa mı ediyor?' sorusunu gündeme getirdi.
Ziya Selçuk'un istifa iddialarına jet yalanlama: İtibar etmeyiniz
"Asılsızdır"
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuyla ilgili olarak açıklama yapıldı. İddiaların "Asılsız" olduğu vurgulanırken, "Lütfen, Bakanlığımız resmi iletişim kanalları tarafından paylaşılmayan içeriklere itibar etmeyiniz" denildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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