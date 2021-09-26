Bakanlık, kamuda taşıt tasarrufu için çalışmayı başlattı

Hazine ve Maliye Bakanlığı bir kurumdaki ihtiyaç fazlası taşıtın başka bir kurum tarafından kullanılmasını sağlayacak çalışmayı başlattı

Atıl Taşıt Sistemi konulu yazı 23 Eylül 2021 tarihi itibariyle tüm bakanlıklara gönderildi. 2021/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinin "Resmi Taşıtların Edinilmesi ve Kullanılması" başlıklı bölümünde; taşıtların edinilmesinin ihtiyaç analizlerine dayandırılacağı, acil ve zorunlu haller dışında her ne surette olursa olsun yeni taşıt edinilmeyeceği, mevcut taşıtlardan atıl durumda olanların diğer kamu idarecilerinde kullanılacağı öngörülmüştü.

Genelgede öngörülen çalışmaya dair çalışma Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca başlatıldı. Memurlar.net'in edindiği bilgilere göre Hazine ve Maliye Bakanlığı tüm bakanlıklara bir yazı yazarak, atıl durumdaki taşıtların bedelsiz olarak diğer kurumlara devredilmesi için, Bakanlığa bildirilmesi istendi. Resmi yazıda, Bakanlığa bildirilen taşıtların www.kamufilo.hmb.gov.tr adresinden diğer kamu idareleriyle paylaşılacağı belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtların Bakanlığa bildirilmemesini, bu taşıtların 237 sayılı Kanunun 13. maddesi çerçevesinde elden çıkarılmasını istedi.