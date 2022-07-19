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Bakan Vedat Bilgin, EYT çalışmasının yol haritasını açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Bakanlık bünyesinde çalışma grubu oluşturduk. En uygun formülü devreye sokacağız. Formüller yapıldığında Cumhurbaşkanımıza sunacağız” dedi.

Bakan Vedat Bilgin, EYT çalışmasının yol haritasını açıkladı
Kamusaati
Kamusaati
19 Temmuz 2022 Salı 21:35

Milyonlarca emeklinin beklediği müjde için geriye sayıma geçildi...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'la ilgili çalışmalar hız kazandı.

"Çalışma grubu formül üzerinde çalışıyor"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT için çalışma grubu oluşturulduğunu söyledi.

Bakanlık bünyesinde kurulan bu çalışma grubu ile ilgili bilgiler veren Bakan Bilgin, “Bu çalışma grubu bu formül üzerinde çalışıyor. En uygun formülü uygulamaya sokma niyetindeyiz.” dedi.

“EYT İçin Çok sayıda formül var”

A Haber’e konuşan Bakan Bilgin, “Bir sayı ve içerik veremem ama çok sayıda formül var. Alternatifler var. Bu alternatifler üzerinden çalışmalarımızı yapacağız. İşin bir mali boyutu var. Onların da bu formüller üzerinde hesaplamalar yapmasını bekleyeceğiz. O formüllerin her birinin ayrı maliyet hesabı yapıldığında Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Kararı Cumhurbaşkanımız verecek.” ifadelerini kullandı.

“En geç Ocak ayında Meclis'e sunacağız”

“Çalışmayı tamamlayıp sendikaların da taleplerini alacağız” diyen Bakan Bilgin, şöyle devam etti:

“Yıl sonuna kadar Meclis'e sunamazsak, en geç Ocak ayında bu düzenlemeyi Meclis'e sunacağız.”


Kaynak: Kamu Saati Özel
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