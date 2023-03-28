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Bakan Vedat Bilgin: Asgari ücrete zam Temmuz'da gerçekleşecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapacağı görüşme öncesi asgari ücrete zam tartışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. Konuyla ilgili tarih veren Bakan Bilgin, "Asgari ücrete zam temmuzda" dedi.

Bakan Vedat Bilgin: Asgari ücrete zam Temmuz'da gerçekleşecek
Kamusaati
Kamusaati
28 Mart 2023 Salı 20:35

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılmasının ardından gözler asgari ücrete çevrildi. Seçimlerden önce asgari ücrete ara zam yapılacağı tartışmaları başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, tartışmalara son noktayı koydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la AK Parti'de görüşme gerçekleştirecek olan Bakan Bilgin, asgari ücrete zam yapılacak tarihi duyurdu. Bilgin, "Asgari ücrete zam temmuzda" dedi.

Öte yandan, emekli maaşlarına yapılacak zamla ilgili müjdeyi geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu. Erdoğan, "Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı. Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. Hayırlı olsun." demişti.

Ayrıca AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekli bayram ikramiyelerinin 2 bin TL olacağını açıkladı. Yaklaşık 15 milyon emeklinin faydalanacağı ikramiye, hem Ramazan Bayramı'nda hem Kurban Bayramı'nda ödenecek. Böylece emekliye 2 bayramda toplamda 4 bin TL ödenecek.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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