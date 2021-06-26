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Bakan Varank: 'Katarlı öğrencilerin Türkiye'de sınavsız tıp okuyacağı aşağılık bir yalan'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Katarlı gençler, Türkiye’de sınavsız tıp okuyabilecek’ haberini resmi Twitter hesabından paylaşması üzerine, “Katarlı öğrencilerin Türkiye’de sınavsız tıp okuyacağı aşağılık bir yalan. Sende hiç utanma yok mu ey Kılıçdaroğlu?” ifadelerini kullandı.

Bakan Varank: 'Katarlı öğrencilerin Türkiye'de sınavsız tıp okuyacağı aşağılık bir yalan'
26 Haziran 2021 Cumartesi 19:06

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medya hesabından, özel bir internet sitesinde yer alan “Protokol onaylandı: Katarlı gençler Türkiye'de sınavsız tıp okuyabilecek” haberine ilişkin yaptığı açıklamada, “Katarlı öğrencilerin Türkiye'de sınavsız tıp okuyacağı aşağılık bir yalan” ifadesini kullandı.

Bakan Varank, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun resmi sosyal medya hesabından söz konusu haberi retweetlemesi ilişkin ise, “Milyonlarca evladımıza en önemli sınavlarından bir gün önce alenen yalan söyledin. Kim bilir kaçının geleceğinden çaldın. Çıkıp bir özür bile dilemiyorsun. Sende hiç utanma yok mu ey Kılıçdaroğlu?” dedi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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