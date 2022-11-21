Bakan Süleyman Soylu, roketli saldırıya ilişkin ayrıntıları açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karkamış ilçesine yönelik havan saldırısında ölen 3 kişiden 1'inin öğretmen, 1'inin ise çocuk olduğunu aktardı.

Gaziantep'in Karkamış ilçesine, terör örgütü PKK tarafından kanlı bir saldırı gerçekleştirildi.

Kobani'nin iç kesimlerinden hain teröristlerce ateşlenen 5 roket, bir okul ve yerleşim yerlerini vurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olay sonrasında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile basın açıklamasında bulundu.

Süleyman Soylu, ilk belirlemelere göre 3 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını açıkladı.

"1'i öğretmen 1'i çocuk..."

Süleyman Soylu, açıklamalarını şu ifadelerle sürdürdü;

"Tam öğlen üzeri yine sınır ötesinden bir havan atıldı. Ardından bunların yerleşim yerine isabet ettiğini görüldü. Yaralılarımız hastaneye intikal ettirildiler. Maalesef ilk aldığımız bilgilere göre 3 vatandaş hayatını kaybetti, bir tanesi de çocuk, bir tanesi öğretmen. Yerleşim yerine isabet eden bir havan sonucunda öyle bir kaybımız söz konusu. Allah rahmet eylesin. Elbette ki şu anda yaralılar var. Hastanelerde tedavilerine devam ediyorlar.

"Cevabı en güçlü şekilde vereceğiz"

Milletimize şunu söylemek isteriz, bu gerçekleştirilen saldırılar terör örgütünün büyük kayıplar verdiği bu operasyondan sonra buna yönelik saldırılara cevabı en güçlü şekilde vereceğiz. Bütün adımlar atılacak. Olay henüz yeni. Geniş şekilde paylaşım yapacağız.”

Okulların camları kırıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise, "Roketli saldırı okullara da isabet etti. Nigar Tiryakioğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne, aynı zamanda top atışların yaratmış olduğu basınçtan dolayı da Kocetepe İlkokulu ve Karkamış sınıf camları kırıldı. Üç tane şehit var. 10 yaralı var. Bir tanesi sınıf öğretmeni, Ayşenur Altan’ı kaybettik. Yaralılara acil şifalar dilerim." ifadelerini kullandı.