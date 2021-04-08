Bakan Soylu'yu taşıyan helikopter yoğun sis nedeniyle Bilecik'e iniş yaptı

Başta öğretmenler olmak üzere bir çok kamu görevlisinin başına gelen 'askerdeyken yapılan atamalarla' ilgili Danıştay'dan emsal karar çıktı. Askedeyken Trabzon'a atanan öğretmenin atama kararı iptal edildi. İdare mahkemesi, 'iptali' yerinde bulurken, Danıştay 2. Dairesi ise askerlik hizmetinin Anayasal bir görev olduğunu belirterek, atama işleminin iptal edilmemesi gerektiği yönünde karar verdi.