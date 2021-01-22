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Bakan Soylu'ya hakaret içerikli sözlerle saldıran şahsı Bakırköy Adliyesi serbest bırakmış

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun paylaştığı annesiyle birlikte çekilmiş fotoğrafının altına hakaret içerikli yorum yazan ve gözaltına alınan şahsın Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Bakan Soylu'ya hakaret içerikli sözlerle saldıran şahsı Bakırköy Adliyesi serbest bırakmış
22 Ocak 2021 Cuma 12:31

Tedavisi nedeniyle hastanede yatan annesinin paylaştığı fotoğrafına küfür edildiği için sosyal medyadan isyan eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret eden şahsın Erdal Erbaş olduğu ortaya çıktı. Bakan Soylu'nun şikayetçi olmasına rağmen mahkeme tarafından serbest bırakılan Erdal Erbaş'ın serbest bırakılması tepki toplamıştı.

Erdal Erbaş'ın İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce önceki gün İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Sosyal medya paylaşımlarındaki hakaret içerikli ifadeleri nedeniyle gözaltına alınan zanlı, polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından aynı gün Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Daha önce de devlet büyüklerine ağır hakaretlerde bulunduğu ileri sürülen Erbaş'ın savcılık sorgusunun tamamlanmasının ardından Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği ve ilgili hakim tarafından ‘adli kontrol' şartı ile serbest bırakıldığı ortaya çıktı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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