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Bakan Soylu'ya hakaret eden şahıs yeniden gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve serbest bırakılan şüpheli Erdal Erbaş, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.

Bakan Soylu'ya hakaret eden şahıs yeniden gözaltına alındı
22 Ocak 2021 Cuma 23:28

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sosyal medya hesabı üzerinden hakaret ettiği için gözaltına alınan ve çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakılan şüpheli Erdal Erbaş'ın sosyal medya hesapların da yapılan incelemede ‘Cumhurbaşkanına hakaret' içerikleri paylaşımları olduğu tespit edildi. Şüpheli, hakkında ‘kamu görevlisine hakaret' suçundan soruşturma devam ederken, ‘Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyede savcılığın ardından hakimliğe çıkarılan şüpheli ‘Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

kaynak:İHA


Kaynak: Kamu Saati Özel
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