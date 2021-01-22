Bakan Soylu'ya hakaret eden şahıs yeniden gözaltına alındı

Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler yüz yüze eğitime geçiş yapacak mı? Üniversitelerde hangi bölümler açılacak? Üniversiteler bahar döneminde açılacak mı?Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, her üniversitenin yüz yüze eğitime kendisinin karar vermesi gerekeceğini söyledi.