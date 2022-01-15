Bakan Soylu'nun "Kılıçdaroğlu muayenehanede Pensilvanya ile görüştü" iddiasını dişçi reddetmedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "dinleniyoruz" iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Konuşmaları kaydetseydik Pensilvanya ile konuşmasını duyardık." diyerek bir diş muayenehanesinde söz konusu görüşmenin gerçekleştiğini söylemişti. O dönem Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını yapan şu anda ise Soylu'nun danışmanı olan muayenehanede görevli Diş Hekimi Ali Arif Özzeybek, yapılan görüşmeyi reddetmedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde konuk oğlu A Haber canlı yayınında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "telefonlarımız dinleniyor" iddiasıyla ilgili konuşmuştu.

SOYLU: PENSİLVANYA İLE DİŞÇİDE KONUŞTU

"Türkiye Cumhuriyeti konuşmaları kaydetseydi Pensilvanya ile konuşmasını duyardık" diyen Bakan Soylu, o açıklamasında "Kılıçdaroğlu kendisini dinlediğimizi de söylüyor. Eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendisini telefonla dinleseydi Pensilvanya'yla konuştuğunu kaydederdi. Şahidi de var. Çıkıp, 'Ben geçmiş olsun demedim.' dedi. Bunu 6. kez söylüyorum ama oradan hala cevap yok. Kılıçdaroğlu bunları söyler. Bir de şunun cevabını bekliyorum, bu soruyu da sordum. Kimseye hakaret etmiyorum, iftira etmiyorum. 'Böyle bir şey yok.' desin. Mesela desin ki 'Biz Pensilvanya'yla bir diş muayenehanesinde konuştuğumuzda yurtta barış dünyada barış sözünü konuşmadık.' desin. 'Konuşmadık.' desin. Böyle bir şey söyleyiversin. 'Orada şu kişilerle beraber değildim.' desin. Söyleyemez. Karşımızda hakikaten siyaset tanımına sığdıramadığımız, bu ülkenin değerleriyle örtüştüremediğimiz bir kimlik var." demişti.

DİŞ HEKİMİ GÖRÜŞME İDDİALARINI REDDETMEDİ

Oda TV'den Can Özçelik'in haberine göre, bahse konu zamanda Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını da yapan muayenehanede görevli Diş Hekimi Ali Arif Özzeybek, o görüşmeyi reddetmedi. Kendisine yöneltilen, "Kılıçdaroğlu sizin kliniğinizde hangi tarihte Pensilvanya ile görüştü?" sorusunda Özzeybek görüşmeyi reddetmeyerek, konu hakkında daha fazla konuşmak istemediğini söyledi.

ALİ ARİF ÖZZEYBEK KİMDİR?

1964 Ankara, Karaşar doğumlu olan Özzeybek Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini bitirdi. 2011'den 2018 yılına kadar Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını yapan ve Kılıçdaroğlu ile fotoğrafı bulunan Diş Hekimi Ali Arif Özzeybek, 2018 yılında CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katıldı. AK Parti'nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyeliğine yedekten seçilen Ali Arif Özzeybek şu anda aynı zamanda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanlığını da yapıyor.