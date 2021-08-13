Bakan Soylu Korkunç Haberi Sesi Titreyerek Açıkladı!

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, açıklamalarda bulundu.

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde gerçekleşen sel sonrasında afetzedeleri arama çalışmaları devam ediyor. Kayıp sayısı da her geçen saat artıyor. Bölgeye giden Bakan Soylu ve Bakan Kurum bir dizi açıklamada bulundu.

Bakan Soylu’nun açıklamalarından satır başları:

*Vatandaşlarımızın yarasını en hızlı şekilde saracağız.

*Daha öncesinde Rize, Arhavi ve Dereli’de sel felaketleri ile karşı karşıya kaldık.

*Ancak Bozkurt’taki sel felaketi en ağır olanı.

*Hem etkililik hem de şiddet açısından.

*Buradaki durumun 5 Dereli gibi olduğunu söyleyebiliriz.

*Etki alanı geniş ve vatandaşların karşı karşıya kaldığı risk yüksek.

*Bozkurt’ta arama kurtarma faaliyetlerinin sonuna geldiğimizi söyleyebiliriz ama ekipler gece de çalışmalara devam ediyor.

*İlçe ikiye bölünmüş durumda, iki ayrı alanda çalışmalar devam ediyor.

*Altyapı hasarı yüksek, vatandaşların etkilenmesi oldukça fazla.

*Vatandaşların mağdur edilmemesi yönünde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kesin talimatı var.

*Yardımlar AFAD üzerinden vatandaşlara ulaştırılacak.

*HES patladı yönünde iddialar var ama bu gerçek değil, patlayabilecek bir şey yok.

Bakan Kurum’un açıklamaları:

*Kurtarma çalışmaları devam ediyor. Arife teyzemizi arıyoruz.

*Kalp krizinden dolayı 1 vatandaşımız hayatını kaybetti.

*İlerleyen günlerde vatandaşların yarasını daha hızlı şekilde sarıyor olacağız.

*Bozkurt’taki sel felaketi, Dereli’deki sel felaketinin kat be kat fazlası.

*Altyapı hasarının tespit edilmesi için çalışmaları başlattık