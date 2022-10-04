Bakan Soylu: İzmir’de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki edepsiz gözaltına alındı!

İzmir'in Çiğli ilçesinde içki sofrasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe veren iki kişi, o anları sosyal medyadan paylaştı. İnfial uyandıran görüntülerle ilgili açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İzmir’de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki edepsizin kimlikleri Emniyet Teşkilatımızca tespit edildi ve savcılık talimatı ile gözaltına alındılar." ifadelerini kullandı.

İzmir'in Çiğli içki sofrasında 2 kişinin dini değerlerle alay ettiği, içlerinden birinin Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe verdiği görüntüler sosyal medyada infiale neden oldu.



İslam'a ve Müslümanlara küfür ve hakaret yağdıran şahıslar tepkiler üzerine videoyu sosyal medyadan kaldırdı.



GÖZALTINA ALINDILAR



Konuyla ilgili açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İzmir’de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki edepsizin kimlikleri Emniyet Teşkilatımızca tespit edildi ve savcılık talimatı ile gözaltına alındılar." ifadelerini kullandı.

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