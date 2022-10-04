2023
2023
0
personelziraat
personelziraat
1
MEB
MEB
0
elektrik
elektrik
0
0
dogalgaz yardım
dogalgaz yardım
0
2023KPSS
2023KPSS
0
mahkeme karar
mahkeme karar
0
1
kpss güncel
kpss güncel
2
Aöl
Aöl
0
8

Bakan Soylu: İzmir’de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki edepsiz gözaltına alındı!

İzmir'in Çiğli ilçesinde içki sofrasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe veren iki kişi, o anları sosyal medyadan paylaştı. İnfial uyandıran görüntülerle ilgili açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İzmir’de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki edepsizin kimlikleri Emniyet Teşkilatımızca tespit edildi ve savcılık talimatı ile gözaltına alındılar." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu: İzmir’de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki edepsiz gözaltına alındı!
Kamusaati
Kamusaati
04 Ekim 2022 Salı 11:08

İzmir'in Çiğli içki sofrasında 2 kişinin dini değerlerle alay ettiği, içlerinden birinin Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe verdiği görüntüler sosyal medyada infiale neden oldu.

İslam'a ve Müslümanlara küfür ve hakaret yağdıran şahıslar tepkiler üzerine videoyu sosyal medyadan kaldırdı.



GÖZALTINA ALINDILAR

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İzmir’de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki edepsizin kimlikleri Emniyet Teşkilatımızca tespit edildi ve savcılık talimatı ile gözaltına alındılar." ifadelerini kullandı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Bu nasıl vicdansızlık! Gelin arabasının önünü kesen çocuğu böyle tekmeledi
Bu nasıl vicdansızlık! Gelin arabasının önünü kesen çocuğu böyle tekmeledi
0
Benzin ve motorine zam
Benzin ve motorine zam
0
CHP'nin başörtüsü teklifi, Hürriyet'in manşetini hatırlattı
CHP'nin başörtüsü teklifi, Hürriyet'in manşetini hatırlattı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.