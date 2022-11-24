Bakan Soylu deprem bölgesindeki incelemeleri sonrası konuştu! "Milletimizden hiçbir şeyi eksik bırakmayız"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu. Hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirten Bakan Soylu, "Milletimizden eksik bırakacak hiçbir şey söz konusu olamaz. Spor salonlarımız hepsi açık. Fırınlarımız, lokantalarımız milletimizin en ufak bir şey ödemesine gerek yok, biz hepsini üstleneceğiz. Bu akşamı vatandaşlarımızla geçireceğiz. " dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 5,9 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Düzce'nin Gölyaka ilçesinde incelemelerde bulundu.



İnceleme sonrası basın mensuplarına konuşan Bakan Soylu, "Kardeşliği, kapsayıcılığı burada devletin yerine getirmesi lazım. Bu gece bir endişe elbette ki endişe olacak; çünkü sabaha karşı büyük bir korku yaşandı. Gölyaka'dan Düzce merkeze kadar çadırlarımız kuruldu, kurulmaya devam edecek. Milletimizden eksik bırakacak hiçbir şey söz konusu olamaz. Spor salonlarımız hepsi açık. Fırınlarımız, lokantalarımız milletimizin en ufak bir şey ödemesine gerek yok, biz hepsini üstleneceğiz." dedi.



"MİLLETİMİZİN EMRİNE AMADEYİZ"



"1999'da İstanbul'daydık. O günü hatırladığımızda tekrar bugünler gelir mi diye endişe ettiğimiz tablo söz konusuydu. Ağır travmaydı." ifadelerini kullanan Bakan Soylu, "Orada elde edilen tecrübelerle hakikaten büyük işler yaptık. Yüzde 70-80 yenilenmiş bir yapı stokuyla karşı karşıyayız. Bu bizim için bir örnektir. Demek ki yapılınca oluyor. Bunu Elazığ, Malatya, Simav'da gerçekleştirdik. Milletimizin emrine amadeyiz. Gücümüzün yettiği kadar yapıyoruz. Bizden sonra gelecekler, bizden sonraki nesiller bizden çok daha iyi yapacaklar. Bir örnek vermek isterim. Kastamonu Bozkurt'ta sel felaketi yaşadık. O felaketten sonra aldığımız uyarı tedbirleriyle Batı Karadeniz felaketi yaşadık. O aldığımız uyarı ve mesajlarla daha az maliyetlerle bu işin içinden çıktık. Can ve mal kaybı daha az oldu." diye konuştu.

Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Elbette ki tarımda hasarlar oldu. Her uyarının, tatbikatın, her zihnimizde oluşturacağımız bu işle ilgili tedbirin, temkinin elbette faydası var. Biz afet bölgesindeyiz, bunu kabul edeceğiz. 1 saat sonra depremin olmayacağını kimse taahhüt edemez. Allah muhafaza kış bir çığla karşılaşmayacağımızı kimse taahhüt edemez. Biz tedbirlerimizi hazırlayacağız. Milletimiz selle, orman yangınıyla, depremle karşı karşıya kaldığı zaman hayat kurtarıcı ilk adımları atması lazım geldiğini söylemek bizim ödevimizdir. Birileri egzejere edebilir, viral videolar hazırlayabilir. Bugün Türkiye'de 28 bin toplanma alanı var. Bu işin sorumlusuyuz. Mahallelerde, yurtlarda bunun planlamasını yaparsak muhtarlarımız, belediye başkanlarımız, okul müdürlerimiz adımlarını ona göre atar. Buna kendimizi alıştırmak durumundayız. Tekrar geçmiş olsun, bu akşamı inşallah vatandaşlarımızla sabaha kadar güzel bir şekilde geçiririz. İnşallah sabah çorbaları birlikte içeriz. İnşallah böyle bir depremle ve afetle bir daha karşılaşmamız oluruz. Çocuklarımızın travmalarını atlatmamaya katkı sağlamış oluruz."