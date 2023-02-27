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Bakan Soylu'dan stadyumda "Hükümet istifa" sloganları atan taraftarlara hodri meydan

Bakan Soylu'dan stadyumda "Hükümet istifa" sloganları atan taraftarlara hodri meydan

Bakan Soylu'dan stadyumda "Hükümet istifa" sloganları atan taraftarlara hodri meydan
Kamusaati
Kamusaati
27 Şubat 2023 Pazartesi 15:27

çişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçlarında statlarda "Hükümet istifa" sloganları atılmasına sert tepki gösterdi. Soylu, "Mesaimizi bölmek isterlerse rahat böleriz, hodri meydan. Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili hiç kimse bilek güreşine girmesin. Tavsiyem odur" ifadesini kullandı.

Önce Fenerbahçe'nin Konyaspor ile oynadığı karşılaşmada sonrasında ise dün akşam Beşiktaş-Antalyaspor maçı sırasında stadyumlardaki taraftarlardan yükselen "Hükümet istifa" sloganları siyaset sahnesinde gerilimi artırdı.

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli tribünlerden yükselen seslere attığı tweet'lerle tepki gösterirken, futbol müsabakalarının seyircisiz ya da 'tedbir alınarak' oynanması çağrısında bulundu. Bahçeli sloganlar kesilmeyince ise Beşiktaş üyeliğinden istifa etti.

Taraftarlardan yükselen seslere bir tepki de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Hatay'da afet koordinasyon merkezinde konuşan Soylu, "(Deprem sonrası çalışmalar) Siz bunları yaparken başkaları da siyaset inşa etmeye çalışıyor. 'Ha buradan acaba bir karmaşıklık oluşturabilir miyim' diyenler olabilir. Yani burada bizim bu deprem meselesine gömüldüğümüzü zannedenler güvenlik meselesinde kalkanlarımızı kaldırmayacağımızı zannetmesinler. Üç beş tane bu tip meselenin koordinasyonu ve mühendisliğine soyunan adamları da Türkiye'nin geleceğiyle ilgili karartma hakkı verilmez.

Hiç merak etmeyin. Mesaimizi bölmesinler. Biz mesaimizi de böleriz. Mesaimizi bölerlerse bu milletin karşı karşıya kaldığı süreçte bu millete haksızlık ederler. Mesaimizi bölmek isterlerse rahat böleriz, hodri meydan. Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili hiç kimse bilek güreşine girmesin. Tavsiyem odur. Marjinal bir kafayla, marjinal bir zekayla bu milletin karşı karşıya kaldığı bu süreci zehirlemeye çalışmasınlar."

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