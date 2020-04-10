Bakan Soylu: 81 ilde eczaneler aracılığıyla maske dağıtılacak

Bakan Soylu: 81 ilde eczaneler aracılığıyla maske dağıtılacak
10 Nisan 2020 Cuma 12:22

Bakan Soylu: 81 ilde Eczaneler Aracılığıyla Maske Verilecek

İçişleri Bakanı Soylu, Ülke genelin'de günde 10 milyon maske üretildiğini ve bu rakamında kısa süre içerisinde 20 milyonu aşacağına dikkat çekti ,


Bakan Soylu: 81 ilde eczaneler aracılığıyla maske dağıtılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de günde 10 milyon maske nin hayata geçirildiğini ve bu sayının kısa süre içerisinde de 20 milyonu aşacağının altını çizdi, 81 ilde maske dağıtımının eczaneler aracılığı ile gerçekleşeceğini duyurdu .

"BU KARAR TÜM TÜRKİYE'Yİ KAPSAYAN BİR KARARDIR"

Bakan Soylu, Tv canlı yayınında gündem ile alakalı açıklamalar yaptı . Koronavirüs önlemleri kapsamında toplu taşıma ve market gibi kalabalık ortamlarda maske takma mecburiyetine değindi  sonrasında  son zamanlar içerisinde sıkça gündemde olan maske dağıtımıyla alakalı açıklamalar yapan Soylu, "Maske dağıtımı uygulaması sadece İstanbul'da değil . Bu karar tüm Türkiye'yi kapsayan bir yasadır. Türkiye'de maskeler eczaneler üzerinden verilecek " diye paylaştı.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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