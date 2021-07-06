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Bakan Selçuk duyurdu! Okulların açılacağı tarih belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının 6 Eylül'de yüz yüze eğitimle başlayacağını açıkladı.

Bakan Selçuk duyurdu! Okulların açılacağı tarih belli oldu
06 Temmuz 2021 Salı 01:20

Özel bir televizyon kanalında okulların eylül ayında açılmasının planlandığını belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Dünyadaki ve Türkiye'deki gidişata bakmamız gerekiyor, yani iki eksende değerlendirmemiz lazım. Kontrol artmaya başladı. Türkiye'de de kontrol edilebilir düzeyde bir tablo söz konusu. Biz şu anda tereddütsüz eylülde okula başlamak gibi bir çalışma içindeyiz Bakanlık olarak. 31 Ağustos'ta öğretmenlerimiz gelecek, 6 Eylül'de de öğrencilerimizin gelmesini bekliyoruz” dedi.

“LGS sonuçları 26 Temmuz'da açıklanacak”

Öğrenciler ve aileler tarafından merakla beklenen LGS sonuçlarının 26 Temmuz'da açıklanacağını belirten Bakan Selçuk, şunları söyledi:
'Geçen sene 1,5 milyon öğrenci LGS'ye girdi, 181 birinci vardı. Bu sene 1 milyon civarında girdi, 90 birinci var. Bugün başlayan tercih başvuruları 16 Temmuz saat 17.00'ye kadar devam edecek. Biz de yerleştirme sonuçlarını 26 Temmuz'da açıklayacağız. Merkez yerleştirmede robot tercihler yapabilecek. Bu okulların listesinden 10 okul tercih edilebilecek.”


Kaynak: Kamu Saati Özel
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