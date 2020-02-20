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Bakan Selçuk'dan 'Filozof Atakan' Konusunda Şok Karar

Bakan Selçuk'dan 'Filozof Atakan' Konusunda Şok Karar

Bakan Selçuk'dan 'Filozof Atakan' Konusunda Şok Karar
20 Şubat 2020 Perşembe 17:47

Bakan Selçuk'dan 'Filozof Atakan' Konusunda Şok Karar

Atakan Kayalar Sosyal medya hesabı üzerinden  5 ay içerisinde  250 kitap bitirdiğine anlatan henüz 10 yaşındaki Atakan 'ın ailesi Bakanlık ve üst mercilerden çocugun eğitin kapasitesine uygun okul ve bu okullarda eğitim talebinde bulundular

"Bir öğrencinin hobilerini heves ve başarılarını bu kadar üst seviyede olmasını taktir ederiz ama durumunun sosyal medyada bu kadar gündeme getirilip abartılmasına ve bir çocuğun üzerinden bu kadar tartışma olmasına kesinlikle Uygunluk vermeyiz Burada herhangi bir çocuğumuzun başarı durumundan ziyade, diğer çocuklar üzerinde yer alan pisikolojik baskı küçük görme durumlarına hiç kimse nedense dikkat etmiyor. Bu durum oldukça önemli ve adı geçen çocuğumuzun da aşırı bir yüklenmeye ve sosyal medyada bir tüketim öznesi olarak bulunmasına , beklentilerin tavan duruma ulaşmasına ve çocukla ilgili kendi çocukluğu konusunda oluşabilecek sorunlar  zahmetler diye düşündüğümüzde bizim tavrımız şu şekilde açıklanır , efendim bu doğru mu yanlış mı? Bu doğru ve yanlış olarak adlandırmıyor . Bu sadece ihtiyacın dili üzerinden anlamak gerektiriyor. Şimdi biz ne yaptık, duyduğumuz anda itibaren belirli uzmanlarımızı aileyle görüştürdük, tedbirli olduk. Rehberlik Araştırma Merkezi Yetkilileri , Atakan ve ailesiyle pedagojik ve eğitsel süreçle alakalı olarak iletişim halinde . Kişisel gelişim  adına neye  ihtiyacı hangi seviye içerisinde ise biz bunu giderebilecek altyapıya sahibiz. Testlere ve hangi alanda hangi uzmanımızın ya da öğretmenimizin ne tür desteğine ihtiyacı var bunları inceleyerek destek olmayı planlıyoruz.

Biz Bir çocuğun malzeme edilmesine karşıyız devletimiz de Atakan için ne gerekiyorsa  onu seve seve yerine getirecektir diyerek Selçuk sözlerini noktaladı.

Geçebilirsiniz.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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