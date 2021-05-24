Bakan Selçuk, canlı yayında öğretmen atamalarıyla ilgili konuştu: Zaten sürekli yapıyoruz, yine de yapacağız merak etmesinler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kanal 24'te Esra Elönü'nün sunduğu Arafta Sorular programının konuğu oldu. Selçuk, programda salgın döneminde eğitimde nasıl bir yol izleneceğine ve geçmişte neler yapıldığına ilişkin açıklamalarda bulunurken, sorulara da yanıt verdi.

Bakan Selçuk, Elönü'nün "Bahar cemresiyle, Ziya Hoca müjdesiyle gelir diye bir şey olacak mı? Öğretmen atamalarında müjde var mı?" şeklindeki sorusunu cevapladı.

"İHTİYAÇLARIN FARKINDAYIZ"

Öğretmenlerin beklentilerinin farkında olduklarını belirten Selçuk, "Şimdi bunu her programda soruyorlar, aslında tekrar tekrar da soruyorlar. Haklı olarak bir değişiklik var mı diyorlar. Daha öncedeki açıklamalara göre bir değişiklik yok. Bunun artması doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı'nın talebi var. Neler yapılabilir diye görüşmeler yapılıyor. Daha çok meslektaşımı aramızda katmak isteriz. Buna ihtiyacımız var. Onların ihtiyaçlarının farkındayız. Bunu belirleyen husus, bütçe imkanları aslında" dedi.

"SÜREKLİ YAPIYORUZ, YİNE DE YAPACAĞIZ"

Öğretmen atamalarının sürekli gündemlerinde olduklarını anlatan Selçuk, "Uzun yıllar boyunca ortalama 40 bin civarında atama yapıldı. Bu sene atama sayısında bir düşüklük oldu. Salgın ve benzeri koşullardan dolayı 20 bin atama yapıldı. Her sene gözden geçiriliyor. Bu bir kere karar verilen bir şey değil. İmkanlar dahilinde sürekli konuşulan bir şey. Zaten sürekli yapıyoruz, yine de yapacağız merak etmesinler" ifadelerini kullandı.

"ADAYLIK KALDIRMA SINAVI KANUN DEĞİŞİMİYLE OLUR"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adaylık Kaldırma Sınavı hakkında da konuştu. Bakan Selçuk'un açıklamalarının devamı şu şekilde:

Adaylık kaldırma sınavında iyileştirmeler ve geliştirmeler olacak. Yaklaşık 50 bin civarında aday öğretmenimiz katıldı. Adaylık kaldırma sınavı yasayla ilgili bir husus. Milli Eğitim Bakanlığı'nın uhdesinde olan bir karar değil. Meclisimizin yetkisi dahilinde. Bu geliştirme çalışmaları devam ediyor. Sorular değişiyor, ihtiyaçlar değişiyor. Adaylık kaldırma sınavı maddesi, kanun değişikliğiyle değişebilir.