Bakan Selçuk açıkladı,Müjde o paralar bugün hesaba geçti,

Bakanımız Sn Zehra Zümrüt Selçuk canlı yayında açıkladı..

Koronavirüsün ekonomiye etkisi malesef çok ciddi..Hükümetimiz de bu etkinin daha az hissedilmesi için elinden geleni yapmaya çalışıyor.Cnn türk canlı yayınına katılan Zehra Zümrüt Selçuk ücretsiz izne ayrılan 700 bin kişiye verilecek olan 1170 TL ödemelerinin bugün başladığınu duyurdu!

ÜCRETSİZ İZNE AYRILAN 700 BİN KİŞİYE 1170 TL DEVLET DESTEĞİ!

CNN Türk yayınına konuk olan Selçuk, aylık 1170 liralık ücretsiz izin desteği ödemelerinin bugün başladığını söyledi..Tam 700 bin başvurunun olumlu değerlendirildiğini söyleyen Selçuk,8 mayıs cuma itibarı ile işçilerimizin ödemelerinin hesaplarına geçmeye başladığını söyledi.

Bakan Selçuk, 3. faz sosyal yardım programı kapsamında ise, şu ana kadar 620 bin aileye ödeme yapıldığını bildirdi.

3 MİLYON KİŞİ DAHA BAŞVURDU!

Bakan Selçuk ayrıca Kısa çalışma ödeneği kapsamında ise, 3 milyon kişinin başvurusunun değerlendirildiğini söyledi.Günlük 39 TL olarak belirlenen yardım ile,corona virüsü nedeni ile ücretsiz izne ayrılan ailelerimize az da olsa destek olunabilecek.

700 bin kişinin başvurusu olumlu sonuçlanırken, hala 3 milyon kişinin bu yardıma başvurduğu unutulmamalı.Gerçekten devletimiz için çok zor bir durum.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Kısa çalışma ödeneği olarak adlandırılan Ekonomi paketi kapsamında yapılan düzenlemeyle ücretsiz izin verilenler ile 15 Mart sonrası işten çıkarılanlardan işsizlik sigortası alamayanlara, günlük 39.24 lira yardım yapılacak.

Önemli uyarı:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “İşverenlerimiz, ücretsiz izne ayrılan işçilerimize ilişkin bildirimlerini, SGK’nın https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresi üzerinden Covid-19 Ücretsiz İzin Ekranı’nı seçerek yapabilirler.” dedi.

Ücretsiz izin maaş desteği başvurusunu çalışanlar değil, işverenler yapacak.

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