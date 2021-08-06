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Bakan Pakdemirli, Manavgat yangınının kontrol altına alındığını duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manavgat ve Gündoğmuş yangınlarının kontrol altına alındığını duyurdu.

Bakan Pakdemirli, Manavgat yangınının kontrol altına alındığını duyurdu
06 Ağustos 2021 Cuma 18:12

28 Temmuz'da Manavgat ilçesinde 4 farklı noktada aynı anda başlayan orman yangınları, şiddetli rüzgar nedeniyle birçok bölgede etkili olmuştu. Sevindirici haber Bakan Pakdemirli'den geldi.

Bakan Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Günlerdir büyük bir özveri ile yangınlarla mücadele eden #OrmanınKahramanları'nı yürekten kutluyorum" dedi.

Pakdemirli, Burdur'un Tefenni ilçesinde saat 13.30 sıralarında çıkan orman yangınının da yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındığını bildirdi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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