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Bakan Nebati EYT'yi ilk defa duyuyormuş gibi yaptı

Milyonlarca EYT'li düzenlemenin bir an önce yasalaşmasını beklerken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin bir gazetecinin yönelttiği "EYT düzenlemesi Hazine'ye mi takıldı?" sorusuna ilk defa duyuyormuş gibi verdiği "EYT mi?" yanıtı ses getirdi. Twitter üzerinden yağan yorumlar sonrası "EYTlininSabrıTaştı" etiketi kısa sürede TT oldu.

Kamusaati
Kamusaati
12 Aralık 2022 Pazartesi 17:42

TBMM Genel Kurulu'nda bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçesi görüşülecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, görüşmeler için geldiği Meclis'te bir gazetecinin yönelttiği soruya verdiği yanıt ise kısa sürede gündem oldu.

Milyonlarca EYT'li düzenlemenin yasalaşmasını beklerken, Bakan Nebati kendisine yöneltilen "EYT düzenlemesi Hazine'ye mi takıldı?" sorusuna "EYT mi?" yanıtını verdi.

Bakan Nebati'nin soruya verdiği yanıt ve yoluna gülerek devam etmesi sosyal medyadaki çok sayıda EYT'linin tepkisini çekti. Yapılan yorumlar sonrası "#EYTlininSabrıTaştı" etiketi Twitter'da TT oldu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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