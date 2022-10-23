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Bakan Nebati "Esnafımıza hayırlı olsun" sözleriyle duyurdu: Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi yürürlüğe girdi

Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Esnaf ve sanatkarlarımızın finansman ihtiyacını karşılamak için 60 ay vade imkanı ve %7,5'lik faiz oranıyla Halkbank vasıtasıyla kullandırılacak 100 milyar TL tutarındaki Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi, Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe girmiştir. Esnafımıza, çiftçimize, gençlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Bakan Nebati "Esnafımıza hayırlı olsun" sözleriyle duyurdu: Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi yürürlüğe girdi
Kamusaati
Kamusaati
23 Ekim 2022 Pazar 11:49

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, milyonlarca esnaf, çiftçi ve sanatkarı ilgilendiren Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi'nin Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe girdiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

100 MİLYAR LİRALIK DESTEK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Esnaf ve sanatkarlarımızın finansman ihtiyacını karşılamak için 60 ay vade imkanı ve %7,5'lik faiz oranıyla Halkbank vasıtasıyla kullandırılacak 100 milyar TL tutarındaki Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi, Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe girmiştir" dedi.

Bakan Nebati'nin açıklamalarının devamı şu şekilde:

"Ayrıca, T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla üretici ve çiftçilerimize kullandırılan Geleneksel (Yaygın) Bitkisel Üretime yönelik yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak işletme ve yatırım kredisinin üst limiti de 200 bin TL'ye çıkarılmıştır. Böylelikle, genç girişimcilerimiz için sıfır faizli kredi limiti 100 bin TL'den 300 bin TL'ye, yaş sınırı ise 30'dan 35'e çıkartılmıştır.

"YATIRIM KREDİSİNİN ÜST LİMİTİ 200 BİN TL'YE ÇIKARILMIŞTIR"

Ayrıca, T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla üretici ve çiftçilerimize kullandırılan Geleneksel (Yaygın) Bitkisel Üretime yönelik yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak işletme ve yatırım kredisinin üst limiti de 200 bin TL'ye çıkarılmıştır. Esnafımıza, çiftçimize, gençlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum"


Kaynak: Kamu Saati Özel
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