Bakan Mahmut Özer’in, Ziya Selçuk Dönemine Devri Sabığı Devam Ediyor! Şoförlerde Görevden Alınıp Sürüldü, Sırada Çaycılar mı Var ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, göreve geldiği günden bu tarafa kendisini Bakan yardımcısı yapan ve üç yıl bakan yardımcılığını yaptığı Ziya Selçuk dönemine yönelik devri sabığından şoförlerde nasibini aldı…

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’le ilgili bugünlerde Ankara’da ve Milli Eğitim Bakanlığı koridorlarında kısık sesle dillendirilen konu şoförlerin görevden alınıp sürülmesi…

Milli Eğitim camiası bunu yüksek sesle dillendiremiyor ancak Mahmut Özer’in yaptığı bu eylem hayretle karşılanıyor.

Kamudanhaber sitesi olarak yazılamayanları yazalım ve Mahmut Özer’in yapmış olduğu bu davranışın ne oturduğu makama ne de bir insana yakıştığını söyleyerek eleştirimizi yapalım.

Mahmut Özer , Rektör kafasıyla Milli Eğitim Bakanlığını yönetiyor .

Önceki Bakanlar Nabi Avcı , İsmet Yılmaz ve Ziya Selçuk döneminde baş şoförlük yapan kişi görevden alınıp Hasanoğlan’a sürülmüş.

Bakan Ziya Selçuk ve eşinin şoförü görevden alınıp Bakanlıktan gönderilmiş.

Bakan yardımcısı Mustafa Safran’ın şoförü de görevden alınıp Bakanlıktan taşra teşkilatına gönderilmiş.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in kendisini Bakan yardımcılığına getiren , üç yıl boyunca Bakanlığını yapan Ziya Selçuk’un şoförlerine bile tahammül edemeyip görevden alıp sürmesinin altında yatan psikoloji ve hesaplaşmanın nedeninin ne olduğunu merak bile etmiyoruz.

Çünkü Ziya Selçuk bunu hak etti !

Bakanlık yaptığı dönemde en çok değeri Bakan yardımcısı Mahmut Özer’e veriyordu.

Kendisine verilen 10 kişilik müşavirlik kadrosunu bile kendisi kullanmamış 6 kadroyu Mahmut Özer’e vermişti.

Mahmut Özer’in istediği tüm genel müdürleri istisnasız göreve getirmişti.

Mahmut Özer’in istediği 76. madde şube müdürlerinin tamamına kadro vermiş ve yıllarca Milli Eğitim Bakanlığına hizmet eden vekil şube müdürlerini görmezden gelmişti.

Ziya Selçuk istifasını sunduğu gün bu konuyu ilk bakan yardımcısı Mahmut Özer’e açmış , İstanbul’a uçakla inen Mahmut Özer’i Ankara’ya çağırıp konuyu onunla istişare etmişti.

Ziya Selçuk , Bakanlık yaptığı dönemde Mahmut Özer’i el üstünde tutmuş , bir dediğini iki etmemiş ; adım adım Mahmut Özer’i Milli Eğitim Bakanlığına taşıyan yolun taşlarını döşemişti .

Mahmut Özer göreve geldikten Ziya Selçuk’un özel kalem müdürünü bile görevden aldı.

Ziya Selçuk’a ait sadece köpeği Pergel kaldı !

Ziya Selçuk, iyi ki pergeli 76. madde ile şube müdürü ya da daire başkanı yapmamış yoksa Mahmut Özer onu da görevden alırdı :)

İşin şakası bir tarafa , Mahmut Özer’in şoförleri görevden alıp Bakanlık merkez teşkilatından göndermesi yakışık almadı.

Milli Eğitim Bakanlığında taşeron kadrosunda 3.500 TL maaşla fedakarca görev yapan , yıllardır bürokratları gece gündüz demeden taşıyan bu kişileri görevden alıp sürmek bir Bakan’a yakışır mı ?

Milli Eğitim Bakanı , şoförle mi uğraşır ?

Şoförler ekmeğinin peşindedir , koltuğa kim oturursa onu taşır , ona hizmet eder.

Sözün özü …

Mahmut Özer göreve geldiği günden bu tarafa genel müdürlerinden ilçe müdürlerine , şube müdürlerine kadar sayısız kişiyi görevden aldı.

Hiçbirisini haber konusu, eleştiri konusu yapmadık.

Bakan takdiridir !

Bakan , kendi ekibini kurar ve istediği kişiyle çalışır , bu idarenin takdir yetkisidir.

Ancak !

Ekmeğinin peşinde olan gariban şoförle ilk kez hesaplaşan ve uğraşan bir Bakan gördüğümüz için bu konuyu gündeme getirip Mahmut Özer’i eleştirdik.

Takdiri kamuoyuna bırakıyoruz.

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