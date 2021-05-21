Bakan Kurum'dan CHP'li başkana Salda Gölü tepkisi: Hiç beklemek yok, hemen başlatın

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bugün beraberindeki heyetle birlikte Türkiye'nin gözde göllerinden biri olan Salda Gölü'ne giderek incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, incelemeler sonrasında yaptığı açıklamada, göle 3 yerden dökülen atık suların arıtılmamasıyla ilgili CHP'li Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel'e tepki gösterdi. Kurum, ihalenin bir an önce yapılması gerektiğini söyledi.

"NEDEN MECLİS'TEN KARAR ÇIKMIYOR"

Bakan Kurum, CHP'li belediye Mümtaz Şenel'e yönelik, ihale kararının neden Meclis'ten geçirilmediğini sordu. Kurum, "Yeşilova Belediyesi'nin başka sıkıntıları var, problemleri var, başka alanda destek verilmesi gerekir, onu ayrı konuşalım. Orada da destek olalım. Orada hiçbir problem yok ama bu arıtmayla alakalı neden meclisten karar çıkmıyor? Kim vermiyor kararı? Bizden dolayı mı çıkmıyor? Başkanım tartışılacak hiçbir kısmı yok. Bunu yapacağız. Biz Yeşilova Belediyemize, halkımıza vereceğimiz destek varsa zaten verdik, vermeye de devam edeceğiz" dedi.

ŞENEL: GELİRLERİME GÖRE DAVRANIYORUM

Bakan Kurum'un söylediklerine cevap veren CHP'li Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ise "Sayın Bakanım, ben gelirlerime göre davranıyorum. Benim söylediğim bu. Onun dışında ben bir şey söylemiyorum" diye konuştu. .

"YÜZDE 50'SİNİ HİBE VERİYORUZ"

CHP'li Şenel'in açıklamalarının konuşan Kurum, yüzde 50' hibe verileceğini belirterek, Meclis kararının acilen çıkarılması gerektiğini belirtti.

Kurum, açıklamalarının devamında şunları söyledi:

"Meclis kararını alıyorsunuz, buranın biran önce ihalesini yapın. Yüzde 50'sini SUKAP'tan hibe veriyoruz. Kalan kısmına ilişkin de verebileceğimiz hibeyi hakkaniyet çerçevesinde buraya da, Yeşilova'ya da hibe kısmını veriyorsunuz, kalanını kredilendiriyorsunuz ve süreci başlatıyorsunuz.

"HİÇ BEKLEMEK YOK, HEMEN BAŞLATIN"

Hiç beklemek yok, hemen başlatın. Herkes betonlaşacak diyordu, 5 yıldızlı otel olacak diyordu. Bizim yapmak istediğimiz bu. Çiçeğin, böceğin, ekolojik yaşamın sürdüğü bir yer haline getirmek istiyoruz. Hiçbir şekilde buradan bir gelir beklentimiz yok. Tek beklentimiz buranın doğal güzelliğini, yeşil alanını korumak. Bunu da birlikte yapacağız."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı